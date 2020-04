Amikor az Isten veled, Magyarország! felvételei készültek, szereplőink, hőseink még hírből sem ismerték a koronavírust. Történeteink még egy olyan világban játszódtak, ahol jártak a repülőgépek, nyitva voltak a határok, és ahova reméljük, hamarosan újra visszatérhetünk – ezzel a felütéssel indítja útjára az RTL Klub dokumentumsorozatának harmadik évadát.

A külföldre költőző magyarok sorsát mutatta be az RTL Klub az Isten veled, Magyarország! című dokumentumsorozatának első és második évadában, amely nem a különböző híradásokban gyakran elhangzó szomorú statisztikákat helyezte középpontba, hanem az egyéni sorsokat, illetve a családokat, akik különböző okokból ugyan, de úgy döntöttek, elhagyják Magyarországot, és idegen földön próbálnak szerencsét, máshol folytatják az életüket, vagy már egy ideje külföldön igyekeznek boldogulni. És ezt a már jól kikövezett utat folytatják a széria harmadik évadában is.

– mondta a sorozat bemutatása kapcsán Kotroczó Róbert hírigazgató a hvg.hu-nak.

Mint az az előző szériák kapcsán kiderült, Az Isten veled, Magyarország! titokban készült, a hírek szerint a csatornánál is csak nagyon kevesen tudtak róla, pedig a stábtagok volt, hogy százezer kilométert repültek tizenhét országban, hogy minden adásban bemutathassák azt a három-négy családot, akik saját tapasztalataikat osztották meg a nehézségeikről, hogy milyen volt mindent hátrahagyni, akár nyelvtudás nélkül.

Ezúttal epizódonként három történetet látunk, a csatorna hírigazgatósága által készített produkció készítői változatos, egymástól eltérő sorsokat mutatnak be, ami lehetőséget teremt arra, hogy bárki belehelyezkedhessen a szereplők sorsába.

Valkó Eszter és férje, Péter

Az új évad első részében elsőként az ismert műsorvezető, Valkó Eszter és férjének, Péternek a történetét ismerhetjük meg. Mint kiderül, az RTL Klub egykori arca nehéz döntést hozott, amikor lemondott az itthoni karrierjéről, és követte a férjét Hollandiába, akivel 2018-ban Maastrichtban kezdtek új életet, ahol a férj olyan lehetőséget kapott egy svájci sejt- és génterápiás gyógyszercégtől, amit, ha nem fogad el, örökké bánta volna, Eszter pedig úgy volt vele, hogy, ha van olyan műsor, amelyet nagyon szeretne megcsinálni, így is meg tudja oldani, ám végül ő is egy gyógyszercégnél helyezkedett el adminisztrátorként, ahol egészen a kisfiuk születéséig dolgozott. Úgy vélik, a költözésnek, a stresszmentes életnek köszönhetik a gyermekáldást is. Mint a férj elmondja:

Edit és Laci a gyermekeikkel

Hollandiából Edithez és Lacihoz „repülünk”, akikről kiderül, hogy évek óta zöldkártya lottóznak, ami azt jelenti, hogy rendszeresen feltöltötték az adataikat egy amerikai online felületre, és várták, hogy kihúzzák a nevüket. Végül a férfi járt szerencsével. Dunaújvárostól nem messze, egy háromezer fős kisközségben élnek, idilli környezetben. Innen indulnak el Amerikába, Atlantába, ám gyorsan kiderül, hogy az álmaikat a valóságban megélni nehezebb, mint hitték.

Enikő a lányával

A harmadik család, Enikő és Laci négy évvel ezelőtt költözött Székesfehérvárról Görögországba, Korfu szigetére. Itt nyitottak közösen egy ajándéktárgy boltot. Enikőről kiderül, hogy túlhajszolt volt és stresszes, még a saját lányára sem volt elég ideje, és úgy akart élni, hogy lássa, ahogy felnő. És persze vonzotta a tenger is, amelyet első alkalommal húsz évvel ezelőtt az Iparművészeti Egyetem ösztöndíjasaként pillantott meg, amikor is három hónapot töltött Görögországban. Már akkor elhatározta, hogy, ha lehetősége lesz rá, visszautazik. Az ő történetükön túl megismerkedhetünk Enikő nővérével is, aki egy éve költözött Korfura, egy szakítás után, amikor úgy érezte, nincs veszíteni valója, így belevágott, és kávézót nyitott a városban a testvére boltjától száz méterre.

Az Isten veled, Magyarország! folytatja a hagyományt, és az egyéni sorsokon túl erős motivációkat mutatnak be, amelyek között az álmok éppúgy megtalálhatóak, mint például a magyar bürokrácia keltette kilátástalanság érzése. A készítők kontextusba helyezik a választott otthont, az adott ország kultúráját, az ott élők hétköznapi tevékenységeit. Megismerhetjük Maastricht városát éppúgy, mint Korfu turisztikai vonatkozásait. A szereplők elsősorban magukról, a családjuk reakcióiról mesélnek, de a külföldre költözéssel kapcsolatban is megfogalmazzák a kétségeiket, kezdeti bizonytalanságukat. Közös pont bennük, hogy mindannyian elégedettek az új életükkel, és a szívükben nem haraggal gondolnak szülőföldjükre.

Az Isten veled, Magyarországban! a tényeket mutatják be, azt, hogy Maastrichtban másképpen figyelnek a kisbabákra a bölcsödében, mint Magyarországon, azt, hogy Korfun sokkal kevésbé nehezítik meg a saját vállalkozás indítását, mint itthon. De mivel egy kereskedelmi csatorna műsoráról van szó, kicsordulnak könnycseppek is, éppen Valkó Eszter szeméből, de a sorozat valami olyasmiről beszél, ami, ha nem is mindannyiunkat, de sokunkat érint.

A műsor keddenként 21:00-tól látható az RTL Klubon.