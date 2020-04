Nyomtatott magazint készített a 444

A 444 Makro – Túlélés vs. túl nem élés 1490 Ft-ba kerül, 84 színes oldal újrahasznosított papíron, a könyvesboltok megnyitásáig online rendelhető.

„Miként a nómenesztómen is mutatja: hosszú, alapos cikkeket toboroztunk bele, kábé egyetlen nagy metatéma, a túlélés köré: hogy hát volna itt az elég kétesélyesnek tűnő meccs az éghajlattal, vírusokkal, atomfegyverekkel, végső soron: saját magunkkal, amit csak meg kéne nyerni valahogy. (Hazai pálya, ismerős bíró.)" – írta róla Uj Péter főszerkesztő.

Üzleti megközelítésében a crowdfunding és a hagyományos lapértékesítés modern hibridjéről van szó: még csak a koncepció létezett, amikor az olvasóközönség már előre támogathatta a lap elkészülését, mégse adományokról van szó, hiszen késleltetve, de gazdag, kézzelfogható kiadványt vásároltak a pénzükért. Az újság utóbb az online és offline könyvesboltokban is megjelent, a Libri és a Bookline is értékesíti. Eredetileg újságos-standokra is szánták, ezt azonban a vírushelyzet felülírta, ahogyan a kiadvány tartalmára is hatott.

„Amikor elkezdtük, még a klímaváltozás tűnt a legnyomasztóbb túlélési feladatnak, március elején aztán elszabadult a vírus Európában, és a készre szerkesztett, éppen nyomdába induló újságot kellett egy-két nap alatt átrendezni, hogy ne jelenjen meg anélkül, hogy akár utalna a járványra" – mondta el Erdélyi Péter, a kiadvány lapigazgatója.

A túlélés tematika persze áttételesen magához a 444-hez is kapcsolódik, nem titkolt cél az olvasói kapcsolatok elmélyítése és ezzel a pénzügyi fenntarthatóság erősítése.

„Tömegesen támogatnak bennünket a kitartó olvasóink, ami bár a jelen válsághelyzetben csak kis részben tudja pótolni a kieső reklámbevételeket, mára fajsúlyos finanszírozási elem a cég egészének fenntartásában. Ilyen szempontból a Makro látványos siker: az olvasók és pár úttörő hirdető bizalma révén, 5000-nél több előre eladott példánnyal ez a fajlagosan legdrágábban előállítható, „próbaszám" már azelőtt profitot termelt, hogy kikerült volna a boltokba.. Tanulunk, készülünk a folytatásra, a fogadtatás zavarba ejtően pozitív" – nyilatkozta Kardos Gábor, a kiadó Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatója.