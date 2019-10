10 évvel ezelőtt legelőször a Spektrumon mutatkozott be az On The Spot című sorozat, amely azóta olyan díjakban részesült, mint a Pulitzer-emlékdíj vagy a Prima Primissima.

Cseke Eszter és S. Takács András már az egész világot körbeutazta, hogy a világ legkülönlegesebb pontjait és lakóit mutathassa meg a nézőknek, így már jártak Iránban, Afganisztánban, beszélgettek Bill Clintonnal, és meglátogatták a dél-afrikai gettókat is.

Először 8 évvel ezelőtt jártak az Omo-völgyben, ahol egy eldugott etiópiai törzset látogattak meg, és ahol a forgatások egyik legemlékezetesebb pillanatát is megélhették, hiszen éppen kameráik előtt, az etióp szavanna közepén, egy apró fakunyhóban született meg az ebore törzs legfiatalabb tagja.

A kislányt Eszter után Esther Gino Gidónak nevezték el, és az apa kérésére 7 éves korában vissza kellett hogy térjenek, hogy finanszírozzák tanulmányait, hogy ő lehessen az első lány a törzsből, aki iskolába megy. A páros tavaly ősszel betartotta az ígéretét, és mostanra – éppen a műsor indulásának 10. évfordulójára – el is készült az az egyórás epizód, ami bemutatja a kinti fejleményeket és kalandokat, és leginkább Esthert.

Az On the Spot jubileumi adásának premiere a Spektrumon: november 2. 18:00