Online platform a magyar és osztrák labdarúgásért

„A FootballVisions az egyetlen olyan online platform, ahol megtalálható a korszerű labdarúgással kapcsolatos tudás, méghozzá szakma leghitelesebb képviselőitől, Ausztriából és Magyarországról. Egyedülálló, lehívható, maradandó tudás a labdarúgás minden területéről. A projekt a legmagasabb szintű támogatói háttérrel indul útnak, így a sikerhez nem fér kétség. A labdarúgás fenntartható fejlődését segíti, és a meglévő tudás fennmaradását" – nyiltakozta Wolfgang Gramann, aki jelenleg is az Osztrák Labdarúgó Szövetség UEFA licenszes edzőképzésének médiamodulját vezeti.

A projekt első támogatója az osztrák Bundesliga 5. helyén álló labdarúgó klub, az SKN St. Pölten.

„Létrehoztunk egy platformot, ahol összefogtuk a labdarúgás minden ágából a legújabb és legrelevánsabb szaktudást: legyen szó online játékról, az iparág gazdasági és befektetői hátteréről vagy a hagyományos értelemben vett futballról. Igyekeztünk a sportág legegyedibb és izgalmasabb sikertörténeteit bemutatni, amelyek inspirációt jelenthetnek a fiatalok számára. A magyar „oldal” videói inspiráló magyar szakemberekkel már nyártól láthatók lesznek. A FootballVisions oldal így gyakorlatilag egy egyedülálló, sokrétű tudásbázis, exkluzív tartalmakkal. A gazdaság és foci újszerű összehálózását célozzuk meg” – ismertette a koncepciót Dr. Jánosy Zsuzsanna, a projekt ötletgazdája.

Az e-learning alapú videósorozat két nyelven, két ország szakembereinek gondolataival, magyarul és németül lesz elérhető. Az exkluzív tartalmakat, amelyekben példaképek történeteivel és tanácsaival ismerkedhetnek meg az oldalhoz csatlakozók, a labdarúgás számos szegmensének vezető személyiségei fémjelzik. A program elsődleges célja az utánpótlás támogatás inspirálása, kisebb klubokban is a gondolatok generálása és ösztönzése, de a kitalálók nem titkolt szándéka az is, hogy az osztrák és magyar labdarúgást is közelebb hozza egymáshoz - írják.

A FootballVisions egyik nagy vállalása, hogy az oldal bevételeinek egy részét megpályázhatóvá teszi a fiatal labdarúgótehetségek számára, így az összeget az utánpótlás gondozására fordítják. A pályázat részleteit szeptember elején ismertetik.