Online társkereső indult romáknak

Az ingyenes oldal kifejezetten támogatja a vegyes párok létrejöttét, így szeretettel várják a nem romákat is.

De vajon van-e valódi igény egy ilyen szolgáltatásra? A számok beszédesek: egy friss kutatásból kiderült, a cigányság közel fele ismerkedik az interneten. Arra a kérdésre pedig, hogy szintén roma társat keresnek-e maguk mellé, a megkérdezettek közel fele válaszolt igennel.

“Megérett a helyzet arra, hogy akárcsak a legtöbb nyugati országban, Magyarországon is külön társkereső oldalt kapjon a legnagyobb velünk élő kisebbség” - fogalmazott Györfi András, a romaszerelem.hu alapítója. Mostantól bárki regisztrálhat az ingyenes, könnyen használható felületre, ahol az országhatáron kívül és belül is ismerkedhetünk.

Mennyiben más a kapcsolat egy romával? - merül fel a kérdés a kívülállókban, hiszen az évszázadok óta velünk élő cigány kultúra sok titkot rejt az átlagember számára. A cigányok mindig is úgy éltek a köztudatban, mint különös csáberővel bíró férfiak és nők. Hogy ez valóban így van-e, azt most magunk is megtapasztalhatjuk: a kutatásból világosan látszik, hogy a romák részéről óriási a nyitottság a vegyes kapcsolatok iránt - írják.

A cigányok 20 százaléka nem tartja kizártnak, 37 százaléka pedig kifejezetten vágyik rá, hogy kapcsolatra lépjen egy nem romával. Több, mint felük arról számolt be, hogy már volt ilyen szerelem az életében. Sőt: az igennel válaszolók többsége éveket töltött nem roma párjával.

A kutatásból kiderült: maguk a romák is úgy vélik, a velük való kapcsolatban sokkal több a szenvedély! A válaszadók közel fele válaszolt így a kérdésre, de azok sem sokkal maradtak el mögöttük, akik szerint az ilyen szerelmek jóval viharosabbak, mint az átlag.