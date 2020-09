Országos premierek érkeznek ősszel a Sony Pictures Television csatornáira

A VIASAT6 egy igazán bevállalós saját gyártású produkcióval erősít a szezonban: a Celebcella a Sony Pictures Television formátuma, amelyet eredetileg a Stellify Media alkotott a Channel 5 számára az Egyesült Királyságban. A valódi anti-social kísérlet celebeket állít kihívás elé, hogy megmutathassák, meddig bírják elszigetelten a külvilágtól, egy steril környezetbe zárva – információ, telefon, közösségi média, emberi kapcsolatok nélkül –, és mit hoz ez ki belőlük. Vadonatúj részekkel tér vissza a Totalcar is, amiben a jól ismert autós teszteken kívül egy zöld projektbe is belevág Bazsó Gábor és Winkler Róbert. Egy hazánkban még be nem mutatott formátummal is kedveskedik nézőinek a csatorna, érkezik a Here Come the Girls szórakoztató reality show hazai verziója, a Balhés csajok.

A VIASAT3 műsorai is vadonatúj részekkel jelentkeznek, jönnek az Észbontók, akik nap mint nap meglepnek minket egyedi gondolkodásmódjukkal. A vetélkedőt Kovács Áron vezeti, és ebben az évadban is népszerű celebpárok próbálják megfejteni a játékosok észjárását. A Feleségek luxuskivitelben is új részekkel tér vissza, konfliktusok, dráma, csillogás és számos meglepetés várja a nézőket.

Az SPT-portfólió számos országos premierrel készül a szezonra, az AXN-re érkezik többek között az Alex Rider első évada, az Elfeledve harmadik évada, a Los Angeles legjobbjai második évada és a MacGyver negyedik évada. Csatorna premierként jön a Doktor Murphy harmadik szezonja, rövid kihagyás után pedig a SWAT – Különleges egység, a SEAL Team, az Újonc és a Gyilkos elmék legújabb premier évadai is folytatódnak a csatorna műsorán. A VIASAT6 olyan sikerszériákkal erősít, mint Az eskü első évada, a Marvel’s Runaways harmadik és a Mocsárlény: A sorozat első évada, de a Future Man is eddig be nem mutatott részekkel jelentkezik. A Sony Max-ra jön a Rólunk szól negyedik, a Younger hatodik és a Nagy Ő az édenben első és második évada is a szezonban.

Idén ősszel az SPT-portfólió többek között olyan nemzetközi blockbustereket hoz el nézőinek, mint a Marvel univerzumhoz tartozó Vasember 1-2-3, a Doctor Strange, a Thor: Ragnarök, A Hangya és a Darázs és a Fekete Párduc, de jön több Star Wars és Pókember film is, például a Pókember: Hazatérés. Számos közönségkedvenc alkotás is képernyőre kerül, többek között a Nyomd, bébi, nyomd, A nagy Gatsby, vagy éppen a Harry Potter filmek, de animációs alkotásokban sem lesz hiány, ugyanis érkezik az Agymanók, a Jégvarázs, a Hihetetlen Család 2 és a Némó nyomában. A portfólió filmcsatornája, a Sony Movie Channel a nap 24 órájában várja változatos filmekkel nézőit, míg a többi csatorna főleg az esti órákban varázsol mozihangulatot az otthonokba.