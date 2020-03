Otthonukból vezetik a műsort a Sláger FM műsorvezetői

Önkéntes karanténba vonultak a Sláger FM műsorvezetői és a kollégák jelentős része, ezzel is csökkentve a koronavírus lehetséges továbbterjedésének kockázatát. A rádió munkatársai korábban is minden biztonsági- és óvintézkedést megtettek annak érdekében, hogy minimalizálják a járvány terjedését, a betegségek növekedésszámának emelkedésével azonban úgy döntöttek, csatlakoznak azok táborához, akik otthonról végzik a munkájukat. Így kollégáik jelentős része, valamint a műsorvezetők is „hazavitték" a munkát. Mindez nem befolyásolja a rádió adásfolyamát, amely továbbra is zavartalanul folyik, élőben.

„Az óvintézkedések és biztonsági előírások betartása mellett a 95.8 Sláger FM munkatársai mindent megtesznek azért, hogy változatlan formában és színvonalon biztosítsák a hallgatók számára a legnagyobb slágereket. Műsorvezetőink - a járvány csillapodásáig - otthonaikból végzik a munkát, így közkedvelt műsorainkra is számíthatnak a hallgatók a hét minden napján" – mondta Ürge Dezső, a Sláger FM vezérigazgatója.

„Közösségi felületeinken eddig is igyekeztünk a hallgatókat naprakész hírekkel, információkkal ellátni. A jelenleg kialakult helyzetben azonban több bejegyzést találhatnak a követők arról, hogy miként telik a rádió műsorvezetőinek mindennapja az önkéntes karanténban. A zavartalan adásfolyam fenntartása egyúttal azt is jelenti, hogy elérhetőségeink változatlanul élnek, így nemcsak Facebookon, Instagramon, de telefonon, valamint Viberen is elérhetőek vagyunk. Adásunk, műsoraink elérhetőek applikáción és honlapunkon keresztül is, ahogy korábbi tartalmaink is megtalálhatóak ezeken a felületeken, valamint Youtube csatornánkon is. Bízunk benne, hogy ebben az időszakban is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy hallgatóink napját felhőtlenebbé tegyük. Kollégáinkkal mindent megteszünk, hogy ez a járvány sújtotta időszakban is így legyen" – árulta el a vezérigazgató.