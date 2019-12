Egyre népszerűbbek az interneten a podcastok, ezek a rádióhoz hasonló műsorok, melyek ugyanakkor lassan túl is szárnyalják hagyományos elődjüket. Az Edison közvélemény-kutatása szerint az amerikai lakosság 50 százaléka hallgatott már valaha podcastadást. De mit tudnak vajon ezek a műsorok, amitől hirtelen ilyen magasra ívelt fel a csillaguk, vajon a podcastok lesznek a digitális kor rádiói?

A podcastok napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek. Ezek a rövid részletekben elérhető vagy letölthető audiófájlok hasonlóan épülnek fel, mint a rádióműsorok vagy a tévésorozatok, az egyes részek egy adott témára fókuszálnak, és sokszor maga a podcast is tematikus.

Bár a podcastok már több mint egy évtizede jelen vannak a médiában, igazán nagy népszerűségre csak az elmúlt években tettek szert. Ezt mutatja az Edison 2019. január–februári, podcastokkal kapcsolatos közvélemény-kutatása is, melyet 1500 potenciális hallgató körében végeztek.

A jelentés szerint a 12 évesnél idősebbek több mint 50 százaléka hallgatott már valaha podcastot, és a szám évről évre nő. Ez igaz a rendszeres hallgatók mennyiségére is, amely Amerikában csak az elmúlt évben 4 százalékkal emelkedett, és jelenleg 32 százalékon áll. A podcastok a 18–54 éves korosztály körében a legnépszerűbbek, a férfi hallgatók jelentős többségét, 74 százalékát ők adják, de a hölgyek körében az 55 évnél idősebbek is aktívak, a női közönség 31 százaléka tartozik ebbe a csoportba. A kutatásban részt vevők 65 százaléka telefonról, míg 25 százaléka asztali számítógépről vagy laptopról hallgatja az adásokat.

Az is kiderül a felmérésből, hogy a megkérdezettek többsége a házimunka és vezetés közben hallgatja a podcastokat, akárcsak a rádiókat. Az oktató célú műsorok igen népszerűek, ezek vezetik a listát a szórakoztató adások előtt. A letöltött podcastokat a válaszadók 47 százaléka még aznap meghallgatja, 31 százalékuk azonban csak másnap jut hozzájuk. Ezek az adatok rámutathatnak arra, hogy miért örvendenek a podcastközvetítések egyre nagyobb népszerűségnek a rádiós adásokkal szemben.

A poscastokat egy tulajdonságuk a hagyományos rádióadások fölé emeli: mégpedig az, hogy letölthetők, ezért tetszés szerint hallgathatók. Az ember akkor kapcsolja be a neki tetsző adást, amikor alkalmas számára, amikor van ideje meghallgatni, szemben a rádióval, ahol sokkal kevesebb beleszólása van abba a tartalomba, amit sugároznak neki.

Emellett a podcastokat éppen az teszi vonzóvá, ami a rádióműsorokat. Hallgatásuk közben az ember mást is csinálhat (ezt a válaszadók 87 százaléka jelölte meg indoknak), és bárhol hallgathatók (ezt 80 százalékuk találta fontosnak). Szemben a videókkal vagy a blogbejegyzésekkel egy podcast fogyasztása nem igényel teljes figyelmet. Az ember hallgathatja a reggeli készülődés során, munka alatt vagy akár főzés közben is, és amellett, hogy hatékonyan elvégzi a dolgát, még jól is szórakozhat. Ezenkívül a podcastok tematikussága is vonzó tényező. A kutatásban részt vevők 65 százaléka állította, hogy még gyakrabban hallgatnának ilyen adásokat, ha több olyan tematikájú születne, amely érdekli őket.

A megkérdezettek többsége a podcastokban hallható reklámok marketingértékéről is pozitívan nyilatkozott. 54 százalékuk valamivel nagyobb valószínűséggel vásárolna egy termékből, ha azt a kedvenc podcastjában reklámoznák. Ezt alátámasztja a webfx.com statisztikája is, amely szerint podcastokkal két-háromszoros elköteleződést lehet elérni a rádiókhoz képest. Az ilyen adások azért is előnyösek a brandek számára, mert jól célozható velük a közönség, főleg abban az esetben, ha a hirdetés egy erősen tematikus podcastban hangzik el.

Van azonban egy jelentős különbség a podcastok és a rádiók között, ami miatt nem tekinthető a két hangzó formátum egymás vetélytársának: mégpedig a tartalom. A podcastok örökzöldebb tartalmat kínálnak, mivel a hallgatóik bármikor – akár évekkel később is – becsatlakozhatnak az adásba, ezért kevesebb és ritkább a hírtartalom. Ennek megfelelően a tematika is nagyon különböző lehet. Vannak például olyan podcastok, melyek egy sorozatgyilkosság körülményeit tárják fel, de a történetmesélős adások sem ritkák, emellett kifejezetten sok az egy adott szakma köré rendeződő adás vagy éppen az oktató célú műsor. Ezek nagy része nem vagy kisebb valószínűséggel kerülhetne be egy rádió műsorrendjébe. Ritkák ugyanakkor a betelefonálós podcastműsorok, amelyekből például a rádiókban van rengeteg, hogy ezzel is a készülékek elé szögezzék a hallgatókat.

A podcast tehát nem tekinthető a rádió egyenes ági utódjának, inkább egy teljesen új hangzó formátumról beszélhetünk, amelynek lehetőségeit és határait még csak most fedezik fel a tartalomgyártók és a hirdetők is.