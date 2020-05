Rekordszámú meccsel tér vissza a Bundesliga

Magyarországon elsőként a Sport TV-n lehet újra élőben minőségi futballt látni. A Német Labdarúgó-liga döntése értelmében ugyanis több mint két hónapos szünetet követően május 16-án újraindul a Bundesliga, amit a Sport1 és a Sport2 minden korábbinál nagyobb óraszámban, élőben közvetít - írják.

„Nagyon örülünk, hogy a UFC után újabb világszerte népszerű sorozat indul újra a Bundesligával, ráadásul ez az első, nemzetközi szinten is jegyzett labdarúgó-bajnokság. A Bundesliga elképesztően sokat dolgozott azért, hogy május 16-án folytatódhasson a 2019-2020-as idény, ahogyan a színfalak mögött mi is folyamatosan tettünk azért, hogy ha a német bajnokság megkapja a zöld jelzést, mi is minden előírást betartva, a megszokott színvonalon közvetíthessünk. Az élő adásokkal, a mérkőzésszám növelésével szeretnénk egy kis örömöt hozni a nehéz idők után a televíziónézők, a sportszeretők, a szurkolók életébe. Minden idősávban legalább egy mérkőzést élőben közvetítünk, a játéknap előtt jelentkezik a megszokott 30 perces beharangozó műsorunk, a forduló lezárásaként pedig 60 perces összefoglalóval jelentkezünk. Külön öröm, hogy újra láthatjuk a Sport TV-ben a magyar válogatott játékosait, így a nemrég a világ legjobb kapusai közé sorolt Gulácsi Pétert, két támadónkat, Szalai Ádámot és Sallai Rolandot, valamint a sérüléséből lassan felépülő Willi Orbant” – mondta Máté Pál, a Sport TV főszerkesztője.