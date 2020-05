Rendhagyóan adta ki a Dr. Magyari Endre-díjakat az NMHH elnöke a Távközlés Világnapján

A közlemény szerint az idén az ünnepelt távközlés eszközei által létrehozott térbe került át a Távközlési Világnap méltatása. A győri Széchenyi István Egyetem által szervezett virtuális szimpóziumra készített szakmai előadások az intézmény YouTube csatornáján érhetőek el.

Karas Monika, az NMHH elnöke köszöntőjében kiemelte, az elmúlt hónapok azzal szembesítettek minket, hogy a hírközlési hálózatok nemcsak átszövik a többi ágazat működését, de a koronavírus kapcsán kialakult helyzetben a digitalizáció és a hálózatosodás többé nem vonzó alternatíva, hanem az egyetlen lehetséges megoldás. Az internet valóban a mindennapok alaptevékenységéhez kell: a munkához, a tanuláshoz, a vásárláshoz és a szeretteinkkel való kapcsolattartáshoz - mondta.

Kitért a 2014-es mobilnethálózat kiépítésére, aminek eredményeképpen a hazai lefedettség jelenleg is Európa élvonalába tartozik, valamint az idei 5G kiépítéséhez szükséges frekvenciasávok értékesítésére, ami további lehetőséget kínál a fejlődésre.

Az NMHH elnöke köszönetet mondott minden szakembernek, akik az elmúlt hetekben, leállások nélkül, gördülékenyen üzemeltették a hazai távközlési infrastruktúrát, kiszolgálták a megnövekedett igényeket.

Bejelentette, hogy Dr. Magyari Endre-díjjal tünteti ki Czuczy Andrást, az NMHH frekvenciaengedélyezési osztályának vezetőjét és Schmideg Ivánt, a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Infokommunikációs szakértői bizottságának tagját. Gratulált a szakembereknek és kifejezte sajnálatát, amiért a díjat nem adhatta át személyesen.

A NMHH elnöke a hírközlési piac fejlődéséért végzett kiemelkedő munka elismerésére 2015-ben alapította a Dr. Magyari Endre-díjat, amelyet minden évben a távközlési világnap alkalmából ad át a kitüntetettnek. A díj névadója az 1900 és 1968 között élt Dr. Magyari Endre, a magyar rádiózás egyik elindítója, aki elsőként tervezett nagy teljesítményű rádiótelefon-adót, és nevéhez kötődik a "híradástechnika" szó meghonosítása is.

A virtuális szimpózium keretében az NMHH több szakemberének előadása is elérhető az egyetem YT-csatornáján május 17-től: Aranyosné Börcs Janka főigazgató az 5G-értékesítésről ad bővebb tájékoztatást, Bartolits István, a technológiaelemző főosztály vezetője a COVID-19 járvány távközlési piacra gyakorolt hatását elemzi. A mobilhálózatok modernizációs lehetőségeit Kollár Péter, a frekvencia- és azonosítógazdálkodási főosztály munkatársa járja körbe, Gyulai Balázs és Krausz József a rádiómonitoring osztály mérnökei a lakossági elektromágneses kitettség vizsgálatáról osztanak meg adatokat, végül Ritoók Zsigmond, az NMHH nyilvános szélessáv-mérő központjának vezetője mutatja be annak működését.

A távközlés nemzetközi világnapját 1969 óta rendezik meg világszerte a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) 1865-ös megalakulására emlékezve május 17-én. Magyarország az ITU alapító tagja.

Czuczy András, az NMHH frekvenciaengedélyezési osztályának vezetője, már az NMHH Magyar Postából kivált jogelődjének megalakításában is részt vett. Több évtizedes kiemelkedő munkáját a hírközlési szakmán túl a Sziget, a Balaton Sound, a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) világbajnoksága vagy a Forma1 szervezői is megismerhették, akik a tömegrendezvények lebonyolításához nélkülözhetetlen frekvenciák biztosításában számíthattak rá. Nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő pályája a szakemberek új nemzedékének is inspiráló példa - áll a közleményben.

Schmideg Iván, korábban a Hírközlési Felügyelet nemzetközi osztályvezetőjeként a társhatósággal és az uniós szervezetekkel való kapcsolattartásban végzett jelentős munkát. Nyugdíjazása után külső tanácsadóként az NMHH-t és jogelődjét segítette szakértelmével a roamingszabályozásban és a digitális átállásban. Jelenleg a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Infokommunikációs szakértői bizottságának aktív tagja. Páratlan, 65 éves pályafutása nem csak hosszát, de tartalmát és minőségét tekintve is példaként állhat a leendő és jelenlegi szakemberek előtt - írták.