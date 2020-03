Saját műsorral jelentkezik a Bátrak földje színésznője és az RTL Klub műsorvezetője

Nem mindennapi vállalkozásba kezdett Molnár Andrea műsorvezető és Fodor Annamária színésznő. A páros Ülj mellém! címmel egy rendhagyó videosorozatot indít útjára, amelyben a különböző területekről – sport, művészetek, tánc, zene – érkező közismert személyiségeket ültetik le egy asztalhoz. Témájuk pedig minden esetben más és más kapcsolódás, a kiállítástól, egy színdarabon keresztül, mindig egy kulturális esemény adja a beszélgetés gyújtópontját.

„Az 'Ülj mellém! sport&művészet a tehetségekért' már 2 éve működő program a legnagyobb közösségi oldalon. Nagyon vágytam rá, hogy a fiatal tehetségeket - akik kevesebb rivaldafényt kapnak - megszólaltassuk és megismertessük az emberekkel. Ezen az oldalon riportok is olvashatók és mostantól az Ülj mellém! beszélgetések is láthatóak lesznek, videóinterjúk formájában! Nekem nagyon fontos, hogy kapcsolódjunk: a művészetek és a sport érintkezhessen. Erre is kitűnő ajándék ez a program a tehetségekért!" - mondta Fodor Annamária, akit a nézők jelenleg a Bátrak földjében is láthatnak estéről estére.

Az Ülj mellém! videosorozatában Molnár Andreával közösen vezetik a beszélgetéseket. Az első epizódban Udvaros Dorottya színésznőt, Miklós Edit alpesi síbajnokot valamint Bercsényi Péter színész-bábművészt faggatják döntéseikről, vágyaikról, álmaikról.

„Régóta készültünk ennek a sorozatnak az elindítására, mert hiszünk abban, hogy az emberek kíváncsiak az ilyen, mélyebb beszélgetésekre egy olyan platformon is, mint a Youtube. Mindketten nagyon izgultunk a felvételkor, hiszen egyikőnk sem csinált még ilyen formátumot. Bízunk benne, hogy ahogy a sport és a művészetek találkoznak az epizódokban sokak tetszését elnyeri majd" – mondta Molnár Andi, aki Fodor Annamáriával közösen minden héten pénteken 19:00-tól jelentkezik az Ülj mellém! egy-egy epizódjával a legnagyobb videomegosztó portálon. Az első epizód ezen a héten lesz elérhető a Youtube-on.