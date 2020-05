Speciális tartalommal és hirdetési felületekkel támogatja a kkv-kat a Ringier Axel Springer

Ringier Axel Springer Magyarország koncepciója a társadalmi és iparági összefogáson alapszik: segíts magadon vállalkozóként és tedd ugyanezt egy másik vállalkozással is! Az üzletélénkítő hirdetési csomag mixének egy részét ugyanis a hirdető felajánlhatja üzleti partnere vagy bármely más vállalkozás reklámcéljaira, ezáltal nemcsak saját, de beszállítói működésének is új lendületet adhat.

Hiszen most minden az újrakezdésről szól. A kiadó nyomtatott és online médiatermékei is kiemelten kezelik azokat a szerkesztőségi témákat, amelyek az újraindulásról, a vállalkozások megújulásáról, személyes és üzleti innovációkról szólnak – példákat sorakoztatva így arra, hogy miként lehet ismét működővé, sikeressé tenni az életünket.

Mindenki hozzon magával még egy kkv-t!

„Most egy igazi újraélesztésre van szüksége a gazdaságnak, hiszen a vállalkozások nem csupán az elmúlt hónapokat sínylik meg, de a visszaeső fogyasztás és az elhalasztott beruházások elhúzódó hatását is nyögik még hosszú ideig. A felépülés lassabb lesz, mint amilyen gyors volt a járvány vállalkozásokra mért ütése. S ahogyan az otthonmaradás időszakában, az üzleti kilábalás időszakában is összefogással érhetjük el a legjobb eredményt. Mindenki hozzon magával még egy kkv-t! – üzenjünk az akciónkkal, hiszen csak egymásra számíthatunk a nehéz időkben. A Ringier Axel Springer Magyarország ehhez támogató tartalommal és kiemelkedő elérésű médiafelületekkel tud hozzájárulni” – mondta az Újrakezdő projekt megszületéséről Kovács Tibor, a kiadóvállalat ügyvezető igazgatója.

A vállalkozói összefogást kifejező gesztus értéke nem csak eszmei, de számokban is jól mérhető: az akció során a kiadóvállalat havonta mintegy 100 millió forintos médiaértéket kínál fel a hirdetőknek, amelyhez most jelentős kedvezménnyel férhetnek hozzá ők és az általuk támogatott további vállalkozások is.