Startol az Észbontók új évada

A saját gyártású műsor, az Észbontók házigazdája továbbra is Kovács Áron, de több újdonsággal is készül a csatorna. Mind a stúdiódíszlet, mind az észbontó párosok beszélgetéseinek helyszíne megújul. Sőt, a népszerű celebpárosok most egy kilenc héten át tartó "elme bajnokság" keretén belül próbálják megfejteni a játékosok észjárását.

A vetélkedő dupla premier epizóddal tér vissza, ezt követően pedig kilenc héten keresztül minden hétköznap 20 órától láthatjuk majd – többek között – olyan sztárok kíséretében, mint Csonka András, Csuja Imre, a Gáspár Család: Bea, Evelin és Győzike, Fekete Linda, Kiss Anna Laura, Mohácsi Norbert, Varga Balázs, Fésűs Nelly, Kiss Ramóna, Lékai Máté, Kulcsár Edina, Kucsera Gábor, Lakatos Márk, Pintér Tibor, Sáfrány Emese, Tápai Szabina vagy épp Vastag Csaba.