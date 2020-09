Szeptember 21-től minden Roland-Garros mérkőzést élőben közvetít az Eurosport

A Roland-Garros közvetítésével visszatér az Eurosport Cube – „a sportközvetítés jövőjeként" ismert innovatív vegyes valóságú stúdió –, amely a rajongók és a szakma egyöntetű elismerését is kivívta a New York-i US Openen történő debütálásával. A magával ragadó vegyes valóságú, virtuális stúdió távolról köti össze a játékosokat a vendégekkel, a műsorvezetőkkel és szakértőkkel a világ bármely pontjáról. A Cube életre hívja a sportközvetítések legmélyrehatóbb elemzéseit és vizualizációját, ezáltal hozva közelebb a rajongókat az események megértéséhez, átéléséhez.

Az együtt 25 Grand Slam tornagyőzelemmel rendelkező teniszcsillagok, John McEnroe és Chris Evert a Roland-Garros során ismét visszatérnek az Eurosport képernyőjére, hogy egész héten szakszerű elemzést nyújtsanak a nézőknek a férfi és női mérkőzésekről egyaránt.

McEnroe és Evert is csatlakoznak az Eurosport ragyogó szakértői csapatához; Mats Wilanderhez és Barbara Schetthez, akik a londoni Cube stúdiójából közvetítik majd az eseményeket. Boris Becker és Alex Corretja – közvetlenül Münchenből és Madridból – saját szakértői perspektívájukból nyújtanak izgalmas betekintést a Roland-Garros alatt zajló férfi és női mérkőzések legjobb pillanataiba.

„Az Eurosport új technológiai törekvése azt a célt szolgálja, hogy a nézők a történések aktív résztvevőinek érezhessék magukat. Bár mindannyian szeretnénk Párizsban lenni, hihetetlenül izgalmasnak tartom, hogy az Eurosport Cube stúdiójában szemtől szemben beszélgethetünk a versenyzőkkel és olyan közvetlen beszélgetéseket folytathatunk le a meccsek után, amelyek megmutatják a játékosok érzelmeit, gondolatait és segítenek megérteni a győzelem vagy a veszteség okait is" – mondta a legendás teniszcsillag Mats Wilander, aki 2007 óta dolgozik együtt az Eurosport csapatával.

Főbb dátumok: