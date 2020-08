Az Álarcos énekes és Nyerő Páros új évadával várja a nézőket az RTL Klub, új évaddal folytatódik a Drága örökösök és A mi kis falunk is. Idén is lesz Házasodna a gazda és egy vadonatúj saját gyártású vígjátéksorozat is készül. Az RTLII-n tizedik alkalommal tér vissza a Való Világ.

A Konyhafőnök már lefőzte a mezőnyt

Augusztus 3-án elindult a Konyhafőnök legújabb évada (gyártó: Solaz Média), mégpedig rendhagyó módon. Most először láthatták a nézők a botrányoktól sem mentes Casting epizódokat. A versenyzőjelöltek között volt orvos, ügyvéd, kamionsofőr, valóság-show hős, valamint szépségkirálynő jelölt is. Akik kötényt kaptak, újra pult mögé állhatnak, hogy megmutassák: rászolgálnak a bizalomra. A feszültség fokozódik, hiszen hatalmas a tét, 10 millió forint és az ország Konyhafőnöke cím.

A Konyhafőnök minden hétköznap este látható az RTL Klubon.

Folytatódik az Álarcos énekes

2020 tavaszán indult az Álarcos énekes (gyártó: UFA Magyarország). A nemzetközi formátum Magyarországon sem okozott csalódást. A sikersztori idén ősszel folytatódik, újabb titkokat, izgalmakat és számos meglepetést ígérve.

„Annyit már most elárulhatok, hogy vadonatúj álarcok lesznek, a vadonatúj sztárokon, akiknek a kiléte továbbra is a tévétörténelem legnagyobb titka” – nyilatkozta a műsor kreatív producere, Verebély Marcell.

Jön a Drága örökösök!

2019 januárja óta egy új földrajzi névvel gyarapodott Magyarország. Ez Ökörapáti, ahol mindig történik valami bonyodalom. Főleg azóta, hogy kénytelen-kelletlen ide költözött a Szappanos család, hogy teljesítsék az elhunyt Kálmán bácsi végakaratát, és megszolgálják a hatalmas örökséget.

A Drága örökösök új évadában (gyártó: ContentLab & Factory, showrunner: Hámori Barbara) folytatódik a hajsza a felbecsülhetetlen kincs után, a Szappanos család tagjai pedig tovább kavarják a szálakat az örökség körül. Az akciódúsnak ígérkező negyedik évad során új, eddig mindenki előtt titkolt részletek derülnek majd ki Kálmán bácsi múltjáról. Tibi nem adja fel a családja utáni nyomozást, és az ellenségek is egyre közelebb kerülnek Ökörapátihoz, ami az egész környéket felbolygatja.

Visszatér a Nyerő Páros

Végy jónéhány sztárpárt, zárd össze őket egy villába és adj nekik ügyességi, elméleti és önismereti feladatokat. Hagyd őket főni a saját levükben, majd a csípős humorral tálald. Ez az RTL Klubon 2016 óta futó Nyerő Páros (gyártó: Solaz Média) receptje. Idén ősszel újabb párok költöznek be a villába, akik addig ügyeskednek, taktikáznak, veszekednek és kötnek szövetséget, míg ki nem alakul, hogy melyikük kaphatja meg a 2020 Nyerő Párosa címet.

„Nagyon mások a karakterek, nagyon jól válogattuk abból a szempontból, hogy szerintem ők a civil életben nem is biztos, hogy találkoznának, ezért nagyon izgalmas kémia van a párok között. Úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy nagy csata lesz, nagy taktikázás” – nyilatkozta Sebestyén Balázs.

A műsor házigazdája egyébként és azt is elárulta, hogy néhány új feladat annyira durva, hogy nagyon próbára teszi majd a játékosokat.

Érkezik az Apatigris

Az RTL Most+-on már bizonyított, most eljött az idő, hogy a tévé képernyőjén is taroljon: idén ősszel az RTL Klubon is látható lesz az Apatigris című (gyártó: Paprika Studios), saját fejlesztésű heti vígjáték sorozat.

Péter (Scherer Péter), az egyedülálló apa, egész életét annak szentelte, hogy három lányát apatigrisként felnevelje. Most, hogy Vivien (Rujder Vivien), Laura (Schmidt Sára) és Szandra (Michl Juli) kirepülnek és önálló életet kezdenek párjuk oldalán, Pétert is megcsapja a szabadság szele, és „az ötven az új harminc” jegyében maga is elszánt párkeresésbe kezd. Online és offline, szárazon és vízen, vicces és kínos szituációkban keresi azt a bizonyos tűt a szénakazalban. Szerelmes lesz, csalódik, de megy tovább, ismerkedik, randizik, remél, miközben lányai ugyancsak szerelmi bánatukban egyesével visszaköltöznek hozzá.

Az Apatigris az RTL Klub saját fikciós sorozatai közül is kiemelkedik azzal, hogy száz százalékban saját fejlesztésű heti vígjáték sorozat. Showrunner: Herman Péter, vezető író: Köbli Norbert, rendező: Herczeg Attila, forgatókönyvíró: Köbli Norbert, Csurgó Csaba, vezető operatőr: Szőke Dániel, Producer: Herman Péter, Erdős Ákos.

Örülhetnek Pajkaszeg rajongói is

Idén ősszel az 5. évaddal folytatódik A mi kis falunk (gyártó: ContentLab &Factory).

Az előző évad Erika terhességi tesztjével ért véget, ősszel pedig kiderül az eredmény is. Folytatódik Viki, Zsolt és Nelli szerelmi háromszöge. Laci és Ildikó pedig azon ügyködnek, hogy elválhassanak, de nem várt akadályokba ütköznek. A közmunkások lehet, hogy végre valóra váltják az álmaikat, a pajkaszegiek életét pedig egy titokzatos hölgy felbukkanása is izgalmassá teszi a következő évadban.

Harmadszor is Házasodna a gazda

Június elején már aratott a Házasodna a gazda (gyártó: UFA Magyarország) legújabb évada: az első epizódban a nézők megismerhették a társra vágyó gazdasszonyokat és gazdákat. Rengetegen jelentkeztek, akik szeretnék elrabolni a főszereplők szívét. A folytatásban a gazdák közülük választják ki azokat, akikkel személyesen is megismerkedhetnek.

A Házasodna a gazda harmadik évadának műsorvezetője Nádai Anikó lesz.

Indul a jubileumi Való Világ!

A 2002-ben elkezdődött Való Világ széria üstökösként száguldott végig a magyar média egén, és azóta is töretlenül népszerű. Most már a tizedik VV szereplőit keresik (gyártó: Paprika Studios), akik az ősz folyamán beköltözhetnek Magyarország elsőszámú luxusbörtönébe, hogy megküzdjenek egymással a 36 millió forintos főnyereményért.

Az RTLII-n látható reality női műsorvezetőjének személyét már korábban leleplezte a csatorna, és most kiderül a férfi társának neve is. A 10., jublieumi Való Világ Powered By Big Brother férfi házigazdája Puskás Péter lesz.

A szereplőválogatás még nem zárult le, így aki kedvet érez ahhoz, hogy néhány hónapot luxuskörülmények és a négy fal között az ország legmenőbb, legfurcsább és legextrémebb arcaival töltsön, az kattintson a https://rtl.hu/valovilag/jelentkezz oldalra és jelentkezzen még ma!

Online sincs megállás

Észbontók, Feleségek luxuskivitelben, Tesztbeszéd – ez csak néhány cím az RTL Most-on található Hazai Extra kínálatából. A pop-up csatorna a felhasználók körében már eddig is népszerű volt, az exkluzív tartalmak pedig újabb lehetőséget kínálnak a szórakoztatásra. És a tájékozódásra is: ősztől ugyanis az RTL Most+ felhasználói online előbb láthatják a késő esti RTL Híradót, mint az RTL Klubon.

Hollywood a tévébe költözik

Az idei ősz filmekben is erős lesz az RTL Klubon. A teljesség igénye nélkül itt lesz látható Az igazság ligája Ben Affleckkel, Jason Momoával és Jeremy Ironsszal, az Ocean's 8 Az évszázad átverése Sandra Bullockkal, Cate Blanchettel és Anne Hathaway-jel, a Tombolás Dwayne Johnson-nal, valamint a Ready Player One.