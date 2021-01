Több produkcióban január 4-én indult volna újra a forgatás a karácsonyi szünet után, a súlyos járványhelyzet miatt azonban egyelőre mégsem kezdtek el dolgozni a stábok.

Los Angelesben és környékén épp igen súlyos a koronavírus-járvány, így a Los Angeles megyei egészségügyi kormányhivatal arra kérte a művészeket, hogy egy ideig még ne álljanak munkába – noha ez csak ajánlás, a tévés, filmes és zenei produkciók gyártása hivatalosan engedélyezett - számolt be róla az Origo.

A Deadline úgy tudja, hogy ennek hatására több tévésorozat stábja is elnapolta a munkát, a CBS Studios pedig biztosan elhalasztotta öt sorozata forgatását, miután a központjukban már korábban megjelent a vírus. Még novemberben leállt a Why Women Kill, a Mythic Quest és a Call Your Mother forgatása, miközben egy új pilotba, Lucy Liu munkahelyi komédiájába sem tudtak belekezdeni. Akkor a Real Housewives of Atlanta, vagyis a Nem átlagos feleségek – Atlanta munkálatait szintén leállították két hétre egy stábtag pozitív koronavírustesztje miatt. A realitysorozatból már a tizenharmadik szezont forgatták, ez szakadt félbe.

Január 4-én indult volna a stúdiónál az NCIS, az NCIS: Los Angeles, a SEAL Team, a Why Women Kill és a Diary of a Future President forgatása, de ezeknél mind csak egy héttel később, január 11-én veszik fel a munkát – legalábbis most ez a terv.

