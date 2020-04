Tom Hanks előtt tiszteleg az HBO

Tom Hanksnek két dolgot kiabálnak oda a rajongók az utcán legsűrűbben: a Számkivetett röplabda-haverja, Wilson nevét és azt, hogy Fuss, Forrest, fuss! Utóbbi Robert Zemeckis ikonikus filmjében hangzik el, az idézet – sok másikkal együtt – a popkultúra részévé vált a hat Oscar-díjat bezsebelt alkotás, 1995-ös debütálása óta. A legtöbb a nem túl okos, de annál bölcsebb címszereplő szájából hangzik el, akinek fenomenális megformálásáért Hanks maga is hazavihetett több arany szobrocskát. Sok bölcsesség forrása Forrest mamája. Neki köszönhetően tudjuk, hogy az a hülye, aki mondja, hogy mindennap történnek csodák, hogy az embernek csak annyi vagyonra van szüksége, amiből megél, hogy előbb magunk mögött kell hagyni a múltat, csak akkor mehetünk tovább, és hogy a halál is csak az élet része.

Micsoda csapat

1943. Amerika. A férfiak jó része a fronton harcol, így sok más mellett a baseball-játékosok is hiánycikké válnak. Adódik az ötlet: nőkből álló csapatot kell toborozni. A férfiak gyepére lépő lányoknak azonban alaposan fel kell kötniük pasztell sportszoknyájukat, kezdetben ugyanis jóval több az ellendrukker. Dottie (Geena Davis), Kit (Lori Petty), Mae (Madonna), Doris (Rosie O’Donnell) és a többiek azonban felveszik a (baseball)kesztyűt és bebizonyítják, hogy nem csak a fakanál, de az ütő is a kezükbe való. A lányok edzője, az iszákossá lett egykori sztárjátékos Jimmy Dugan (Hanks) kezdetben nem veszi komolyan a feladatát, de aztán meglátja az igazi sportembert a lányokban. Penny Marshall dramedyje az összefogás erejéről is szól, ami kiváltképp aktuális üzenet napjainkban.

Philadelphia – Az érinthetetlen (Philadelphia)

Tom Hanks első Oscar-díját nyerte el Jonathan Demme drámájának főszerepében nyújtott alakításáért. A filmben a sztár egy menő jogászcég feltörekvő munkatársát alakítja: Andrew Beckett titkolja homoszexualitását és AIDS-betegségét, amikor arra mégis fény derül, koholt vádak miatt kirúgják a munkahelyéről. A férfi ezt nem hagyja annyiban, nagy nehezen, de talál egy olyan ügyvédet (Denzel Washington), aki előítéletei ellenére, szakmai hiúságból elvállalja a befolyásos cég elleni, reménytelennek tűnő ügyet. A Philadelphia – Az érinthetetlen, amelynek betétdaláért Bruce Springsteen is hazavihetett egy Oscar-szobrot, az egyik első mainstream hollywoodi film volt, ami ilyen nyíltan beszélt az AIDS-ről és a betegséggel kapcsolatos tévhitekről, a vele kapcsolatba hozható homofóbiáról. A szerep iránt elkötelezett Hanks gyakorlatilag éhezett a forgatás során, így mire a tárgyalótermi jelenetekhez értek, a színész több mint tíz kilótól szabadult meg. A végén levetített, a történet szerint Andrew kiskorából származó családi videók egyébként valódi felvételek, a karaktert alakító Hanks-t láthatjuk gyerekként.

A szerelem hullámhosszán (Sleepless in Seattle)

Nora Ephront a Harry és Sally után ismét Oscar- és BAFTA-díjra jelölték a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában ezért a romantikus, drámai és vígjátékelemeket keverő filmért, amiben hiába a kevés közös jelenet, Tom Hanks és Meg Ryan között elképesztően működik a kémia. A filmben Hanks egy özvegy férfit játszik, akinek kisfia aggódik magányos édesapjáért, ezért betelefonál egy késő esti rádióműsorba, amiben aztán a férfi kénytelen ország-világ elé tárni megható történetét, ami teljesen elvarázsolja az adást hallgató, Meg Ryan által alakított Annie-t. A Cary Grant és Deborah Kerr páros nevével fémjelzett klasszikus romcomot, a Félévente randevút megidéző végjáték az Empire State Building tetején még a romantikára kevésbé fogékonyak szívéhez is egész biztosan utat talál.

A végtelen szerelmesei – Az Apolló program (From the Earth to the Moon)

Az Apollo 13 készítése közben a főszerepet játszó Tom Hanks és a filmet rendező Ron Howard szenvedélyesen elkezdtek kötődni a témához, így elhatározták, hogy tesznek egy nagy lépést, és nagyszabású sorozat formájában dolgozzák fel Andrew Chaikin az űrkutatás emberi oldalára fókuszáló könyvét (A Man on the Moon). Hanks nem csak produceri minősében dolgozott a projekten, de afféle házigazdaként minden rész elején hallhatunk tőle egy bevezető monológot, ő rendezte a nyitóepizódot és 4 rész forgatókönyvének megírását is magára vállalta, tehát tényleg igazi szerelem projekt volt számára a dolog. A legendás Apolló-program kulisszái mögé kalauzoló 12 részes sorozat az HBO égisze alatt készült el. John F. Kennedy híres beszédétől kezdve a jelentős mérföldköveken, sikereken és kudarcokon át egészen a program végéig követhetjük az eseményeket. Az Arany Glóbusszal és 3 Emmy-díjjal kitüntetett sorozatban olyan remek színészeket láthatunk többek között, mint Sally Field, Chris Isaak, Bryan Cranston, Rita Wilson, Cary Elwes.