Történelmi címlappal jelenik meg a Nők Lapja!

Kezdetben a Nők Lapja címlapképei a kor lenyomataként meglehetősen sematikusak voltak. Az 1950-es év első lapszáma címoldalán egy munkáslány mosolyogott az olvasókra, és jószerével ez volt a módi az évtized derekáig. A címlapon szereplők személyükben a munkásosztályt, a dolgozó parasztságot vagy a haladó értelmiséget testesítették meg. A hatvanas évek második számának címlapján Ruttkai Éva látható, ekkor kezdődött a nyitás a művészvilág felé is. 1964-től a már színes címlapokon életképeket is láthatunk, szépek, csinosak, kedvesek a címlaplányok, az összkép egyre jobb, szeretnivalók a borítók.

A hetvenes években a fejlődés töretlen. A címlapon Házy Erzsébet és Darvas Iván, korizó gyerekek a Ligetben, a kompozíciók érdekesek-mozgalmasak. A nyolcvanas években Básti Juli, Frajt Edit és a Neoton Família is a borítóra kerül. A kilencvenes években sokáig elegáns, vonzó modellek viszik a Nők Lapja címlapjait, majd, ahogy az ma is jellemző, hazai és külföldi közönségkedvencek, nők, férfiak uralják a terepet. Fotóik különleges műgonddal készülnek, és szinte kivétel nélkül interjú is olvasható velük.

A hetvenéves, kultikus magazin legújabb lapszáma történelmi jelentőségű, hiszen az utóbbi 20 év számos kedvelt híressége után most egy ápolónő került a címlapra. Míg az egykori civil modellek – név nélkül – egy-egy népréteg képviselőit testesítették meg, Nagy Zsuzsi saját történetén keresztül oszt meg intim részleteket az egészségügyi dolgozók mindennapjaiból. A fiatal ápoló szerint a gonosz vírus furcsa jótette, hogy más megvilágításba helyezte a munkájukat, ezért veri fel a karanténvárosok csendjét az értük szóló taps és dal. Mint mondja, a legnehezebb a bizonytalanság. „Nem tudjuk, meddig tart, nincsenek rutinok, tíz beteg jól reagál valamire, kettő pedig nem. Küzdünk minden betegért, de közben az ismeretlennel harcolunk, mert még nincs arca az ellenségnek. Magunkra is nagyon kell vigyáznunk, hogy holnap megint dolgozhassunk” – meséli az ápoló V. Kulcsár Ildikó interjújában.

„Ahogy az egész ország, úgy a Nők Lapja szerkesztősége is hálás minden orvosnak, ápolónak, segítőnek, aki hősiesen helytáll a jelenlegi helyzetben. Ezzel a rendhagyó címlappal szeretnénk kifejezni elismerésünket az óriási erőfeszítésért, áldozatért és személyes kockázatvállalásért: humánus, odaadó munkájuk miatt a saját épségüket kockáztatva néznek farkasszemet a koronavírussal” – árulta el Vékási Andrea, a Nők Lapja főszerkesztője, a Nők Lapja márka portfólióigazgatója.

A Nők Lapja legújabb lapszáma már elérhető az újságosstandokon. A különleges címlap alkalmából az olvasók is kérdezhetnek: május 21-én, csütörtökön 14 órakor Nagy Zsuzsanna ápolónő élőben válaszol a Nők Lapja Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/noklapja/