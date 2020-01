Történelmi rejtélyeket göngyölít fel a Discovery

A Discovery Channel új sorozatában, a Megválaszolatlan mondákban Justin Fornal és Emiliano Ruprah jár utána a történelem legnagyobb rejtélyeinek. A két férfi a kutatásaik során mélyre ás, hogy összeilleszthessék a kirakósok meglévő darabkáit. Tapasztalt felderítők és lézeres feltérképező berendezések segítenek nekik abban, hogy felkutassák a térképek rejtette mitikus jeleket, felderítve a rejtélyek mögött meghúzódó igazságot.

Az első epizódban Justin és Emiliano egy szokatlan térkép segítségével próbálja megfejteni a kaliforniai Sivatagi Szellemhajó legendáját. Az 1800-as évek végén a helyi hírlapok egy rejtélyes és rendkívül különös eseményről számoltak be. Több tucat szemtanú is biztosan állította, hogy egy hatalmas, fából készült hajót látott felbukkanni a semmiből, méghozzá nem is akárhol: a sivatag kellős közepén, sok száz mérföldre a legközelebbi vízparttól. A legenda szerint az a hajó nem lehetett más, mint a 16. században eltűnt, arannyal, ezüsttel és ékszerekkel megpakolt brit hajó, amelynek azóta is sokan indultak a keresésére.

Más rejtélyek mellett a sorozat első, bevezető évadában felfedezőink térképeik segítségével a templomos lovagok elveszett kincsének is nyomába erednek, amelyet a legendák szerint az itáliai származású tengerész, Kolumbusz Kristóf megérkezése előtt átcsempésztek az akkor új világként is emlegetett Amerikába.

Az ókori egyiptomiak által hátrahagyott nyomok segíthetnek Justinnak és Emilianonak eljutni Punt legendás földjére. A feljegyzések szerint az ősi királyság aranyban, gyantában, elefántcsontban és nemes vadállatokban gazdag terület volt egykor, az egyiptomiak pedig megannyi alkalommal indítottak felfedezőutakat azért, hogy megtalálják a fáraók által csak „Isten országaként” emlegetett birodalmat.

A mítoszok nyomába eredő műsorvezetők számára nem ismeretlenek az expedíciók sem. Justin Fornal nemzetközileg elismert felfedező és kulturális nyomozó, szakterülete a bennszülött hagyományok és a történelmi rejtélyek felderítése. 2016-ban megtalálta a rég elveszett afro-amerikai rabszolgafelkelés vezető, Nat Turner koponyáját és hazavitte őt leszármazottaihoz. Ennek, valamint számos más eredményének köszönhetően 2018 júniusában felkerült a Men’s Journal „A világ legmerészebb emberei” listájára.

Justin társa, Emiliano Ruprah felfedező, író, fotográfus és kalandfilm készítő. Dolgozott már többek között háborús övezetben, a világ legtávolabbi és legősibb vadonjaiban, illetve a bolygó legkevésbé megközelíthető törzseivel is.

A Megválaszolatlan mondák című műsort a Karga Seven Pictures és a Red Arrow Studios gyártja a Discovery megbízásából.