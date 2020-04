Tudatos fogyasztásra ösztönöz a Viasat Nature

Idén nem csupán a Föld napját, hanem annak 50. évfordulóját is ünnepeljük, amelynek fő témája a klímaváltozás. A Viasat Nature erre hívja fel a figyelmet.

Eddig ismeretlen időjárási jelenségek, fehéredő korallzátonyok, olvadó jégpáncélok, kihaló fajok és megannyi további szomorú történés, amelyet a klímaváltozás okoz. Mindenki tehet és tennie is kell Földünkért, hiszen élőhelyre B opció nincs. A Viasat Nature sokszor igyekezett már ösztönözni természeti környezetünk – ideértve növények és állatok – megóvását, ezúttal pedig a Föld napi fő téma jegyében, valamint a kialakult pandémia hatására zászlajára a tudatos fogyasztást tűzte.

"Földünk védelmét minden nap szem előtt kell tartani, ez a nehéz időszak pedig csak felerősítette, mennyire kell figyelnünk fogyasztási szokásainkra is. Igyekszünk olyan alapgondolatokkal segíteni, amelyek környezetünk mellett még pénztárcáinkat is kímélik, és amelyek pillanatok alatt beépíthetők a mindennapokba. Ilyen a tudatos termékválasztás, vagy a megvásárolandó mennyiség újragondolása, és természetesen a szelektálás mellett a műanyag hulladék, illetve a vegyszerhasználat csökkentése. Az ösztönzésben a Tudatos Vásárlók Egyesülete nyújtja a szakmai hátteret, akik háztartászöldítő ötletekkel is ellátják az érdeklődőket" – tájékoztatott Horváth Tamás, a Viasat Nature tévécsatornát üzemeltető Viasat World médiavállalat magyarországi vezetője.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete #GreenAndSafe projektje keretében ingyenesen biztosít háztartászöldítő ÖkoKör képzéseket, a kialakult helyzet miatt jelenleg online formában. A résztvevőket kezdőszettel látják el, amelyből házi, vegyszermentes tisztítószerek készíthetők. A Föld napja alkalmából a Viasat Nature 100 kezdőcsomaggal segíti a háztartásokat, hogy ezzel 1500-ra duzzadhasson azon családok száma, akik innen indultak a zöld otthon irányába.

A természeti világgal foglalkozó tévécsatorna a Föld napjának hetében olyan műsorokkal is igyekszik felhívni a figyelmet a téma fontosságára, mint a Mutáns időjárás, amely 2020. április 24-én egész délelőtt az első 5 résszel, majd 20:00 órától a premieres 6. epizóddal szemlélteti a klímaváltozás okozta újkeletű időjárási anomáliákat. A körülöttünk lévő természeti jelenségek Földre gyakorolt hatását április 22-én és 29-én 19:55-től a 24 óra a Földön című kétrészes dokumentumsorozat is erősíti, de David Attenborough-filmmel is találkozhatunk ebben az időszakban. A mindenki számára hasznosítható zöld tippek a UPC Direct weboldalán, a fenti műsorokhoz kapcsolódó játék pedig itt érhető el április 22-24. között.