Szeptember 29-30-án kerül megrendezésre az Európai Unió „Safer Internet Program” keretében „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” című konferencia, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében.

„A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” című médiakonferencia- és kutatássorozatunkat huszonhárom évvel ezelőtt, 1997-ben indítottuk el. Ebbe kapcsolódott be a SIP keretében „Az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” című konferenciasorozatunk. Már az első, 2009-ben tartott internetkonferenciánk óta is 11 év telt el. Azóta nagyon sok változást hozott mindennapjainkba a digitalizáció: az információáramlás életünket felgyorsította, a tudást közelebb hozta, kapcsolatainkat átalakította. Most, a járvány idején még nagyobb az internet jelentősége, amikor az oktatásnak egyik pillanatról a másikra kellett átállnia online üzemmódra, és gyerekek százezreinek biztosítani a digitális oktatást. Mindez milyen hatással volt a gyerekekre, a szülőkre és a pedagógusokra? Erre a kérdésre is keresik a választ előadóink.

A rendezvényre 29 szakértő fogadta el felkérésünket az oktatás, a média, a kormányzat, az ipar és a civil szféra területéről, akik a gyermekek és fiatalok online biztonságával kapcsolatos kérdésekről – adatvédelem, digitális platformok szabályozása, online otthonoktatás-otthontanulás stb. – fognak előadásokat tartani. Kutatási eredményeiket összegzik, kampányaik célját és eredményességét ismertetik, megosztják a legjobb gyakorlatokat, de beszélni fognak az internetbiztonságról a gyerekvédelem tükrében is, valamint a cybertérnek és a közösségi médiának a személyiségfejlődésre gyakorolt hatásáról.

A konferencia másik célja tudás, a tapasztalat átadásán kívül, hogy ráirányítsa a figyelmet az új kihívásokra: a közösségi médiára, az online fenyegetettségre és a digitális oktatásra.

A rendezvény a Safer Internet Program keretében valósul meg. A projekt célja az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban, az internet és az új online technológiák használatának – különösen a gyermekek számára történő – biztonságosabbá tétele, a jogellenes, valamint a felhasználó által nem igényelt tartalmak elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása.

Az előadások mellett három kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül, illetve dr. Mary Aiken: Cyber-csapda. Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést? című könyvének bemutatójára. A Harmat Kiadó gondozásában megjelent kötetet a helyszínen meg is lehet vásárolni. A bemutató időpontja szeptember 29., 14.50-15.15 óra.

Dr. Mary Aiken a törvényszéki cyberpszichológia világszerte elismert vezető szakértője most megjelent könyvében azt vizsgálja, hogyan formálja át az internet és a digitális eszközök használata az emberi viselkedést, a társadalmi normákat, és ez a „cyberhatás” hogyan nyilvánul meg életünk minden területén. Születéstől tinédzserkorig részletesen tárgyalja azokat a kérdéseket, amelyekről a digitális nemzedéket nevelőknek tudniuk kell.

A konferencia az Európai Kiberbiztonsági Hónap kampány programsorozatába illeszkedik.

A konferencia ideje alatt élő internetes közvetítés látható a www.gyermekmento.hu és a www.saferinternet.hu honlapokon, a Safer Internet Magyarország és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Facebook oldalain.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2020. szeptember 29-30., kedd –szerda, 9 – 17 óráig Magyar Tudományos Akadémia (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.) A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a helyek korlátozottak. Csak azok tudnak részt venni a konferencián, akik a szervezőktől visszajelzést kaptak a konferencia mindkét napjára külön-külön.

A konferencián legfeljebb 110 hallgató vehet részt.