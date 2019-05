Vezető újságírókat küldtek el a választás másnapján a Délmagyartól

Egy nap alatt három vezető újságírót - köztük két szerkesztő-újságírót - is elküldtek a szegedi Délmagyar szerkesztőségéből a 2019-es EP-választás másnapján - értesült a 444.hu.

Az információt később a kiadó Lapcom Zrt. egyik vezetője is megerősítette a portálnak, aki azért kérte neve elhallgatását, mert a cég a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz (KESMA) tartozik, és a központban a nyilatkozattétel még a vezető beosztású alkalmazottak esetében is engedélyköteles.

A korábbi gyakorlathoz hasonlóan közös megegyezést ajánlottak a munkatársaknak. Így váltak meg a belpolitikai és közéleti közös rovatvezetőtől, egy főmunkatárstól és egy lapszerkesztőtől is. Emellett egy titoktartási nyilatkozatot is aláírattak velük. Úgy tudjuk, rajtuk kívül önként állt fel két korrektor is - írja az Átlátszó.

Hogy miért pont az újabb Fidesz győzelem utánra időzítették a változást, nem tudni - teszik hozzá.