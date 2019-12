November elején érkezett a hír, hogy új, hazai gyártású sorozatot mutat be a Discovery Channel, amely kiváló apropóval szolgált ahhoz, hogy feltegyünk néhány kérdést a Discovery CEEMEA-régióért felelős vezetőjének a sorozatról, a médiavállalat on-demand stratégiájáról, arról, hogy mire kíváncsi a magyar néző a TLC-n, az Animal Planeten vagy az ID-n, illetve a jövőbeni tervekről. De persze arra is választ kaptunk, melyek Victoria Davies alelnök kedvenc műsorai a portfólión belül, és milyen típusú műsorokat néz általában.

A társaság globális tartalmi stratégiájához képest mennyiben tér el a régiós tartalmi stratégia 2019-ben?

A Discovery világszerte vezető a valóságon alapuló szórakoztatásban, ami azt jelenti, hogy erőnk inkább a kiváló minőségű, globális történetekben rejlik, és nem tisztán a helyi fókuszban. Mindig megvizsgáljuk az adott piac fogyasztói preferenciáit, és eldöntjük, hogyan juttathatjuk el történeteinket a helyi közönséghez. Ebben rejlik a Discovery szépsége: olyan egyedi tartalmakat kínálunk, amelyeket máshol nem találnak meg.

Az elmúlt évtizedben a tényszerű tartalmak mellett a portfóliónkban megjelent az életmód, a szórakoztatás és a sport is. Ezeket a különféle irányokat az kapcsolja össze, hogy a való életen alapulnak. Nem szállunk be a zsúfolt fikciós piacra. Olyan történeteket mesélünk el, amelyek táplálják az emberek szenvedélyét és érdeklődését, és olyan helyeket mutatunk meg, amelyeket máshol nem láthatnak. Tartalmaink a rajongóink kíváncsiságára épülnek.

Ez minden országban közös, azonban a régiókban vannak különbségek. Magyarországon a Discovery Channel dedikált feedet kínál, amelyet helyi szakembereink a nemzetközi csapattal közösen terveznek. Kutatjuk a magyar nézők preferenciáit, amit – a regionális nézettségi trendekkel együtt – a csatorna tartalmának összeállításakor figyelembe veszünk.

Ami a sportot illeti: a közelmúltban bejelentettük, hogy Magyarországon 2020-tól az Eurosport közvetíti a tenisz ATP tour versenyeit. Ez nagy befektetés a magyar piacon, és nagyon örülünk, hogy ezt a prémium tartalmat mi kínálhatjuk a magyar sportrajongóknak. Az Eurosport magyar kommentátorcsapata emellett több évtizedes szakmai tapasztalatával és a legmagasabb szintű sportágismerettel emeli a sportversenyek nézői élményét.

Mi jellemzi a vállalat on-demand stratégiáját?

Mindent megteszünk azért, hogy lineáris vagy on-demand szolgáltatásainkon keresztül elérjük a rajongóinkat. Ennek érdekében alakjtjuk és újítjuk meg stratégiánkat, miközben nem feledkezünk meg értékes örökségünkről sem.

Komoly beruházásokat végeztünk a világszerte kedvelt tartalmakba – az olimpiától, a tenisztől és a golftól az esküvőkön, a gasztronómián keresztül az álomotthonokig és a borzongató történetekig –, és ezeket a teljes disztribúciós platformon terjesztjük. Kombináljuk a lineáris és a közvetlenül a fogyasztóknak szóló élményeket, hogy erősítsük elérésünket, és márkáinkat az összes képernyőn építsük.

Egyre növekvő számú direct-to-consumer terméket kínálunk, ugyanakkor arra törekszünk, hogy csatornáinkat partnereink VOD platformjaiba is beágyazzuk. Célunk, hogy tartalmaink ott és akkor legyenek elérhetőek, ahol és amikor a fogyasztók szeretnék látni.

Az Eurosport Player, az egyetlen egész Európára kiterjedő sport-OTT szolgáltatás jól szemlélteti a fizetős TV és a direct-to-consumer kombinációjára épülő megközelítésünk. A 7 milliárd képernyő világában az Eurosport Player nagyszerű lehetőség a fiatalabb rajongók elérésére – az európaiak több mint felének nincs hagyományos tévéelőfizetése, viszont sportrajongók. Így maximalizáljuk a lineáris elérést, miközben a digitális területen is intenzíven megjelenünk.

Milyen szeletet hasít ki magának a Discovery a saját gyártások tekintetében?

Az organikus és a szervetlen növekedésnek köszönhetően mára Európa harmadik legnagyobb médiavállalata vagyunk, havonta 306 milliós eléréssel, 3 milliárd órányi tartalommal. Nagyon sokat fordítunk arra, hogy évente 8000 órányi új tartalmunk és 300 000 órás műsorkatalógusunk legyen.

Ami közös ezekben az akár saját, akár harmadik fél által gyártott tartalmakban, hogy összhangban kell legyenek a márka pozícionálásával: az emberek szenvedélyének táplálása és a rajongók kiszolgálása olyan globálisan kedvelt tartalmakkal, amelyek inspirálnak, informálnak és szórakoztatnak.

2018-ban vásárolták meg a Food Network, a Travel Channel és a Fine Living Channel csatornákat, amelyek Magyarországon is elérhetőek. Hogyan alakult az azóta eltelt időszakban a csatornák nézettsége régiós és magyar szinten?

Eddigi legnagyobb akvizíciónk 2018-ban történt a Scripps Networks megvásárlásával – 14,6 milliárd dollár értékben –, amivel a valóságon alapuló szórakoztatás globális vezetőjévé váltunk, és a magyar nézők számára is elérhetőek lettek a legnagyobb nemzetközi életmód-csatornák. A Discovery páratlan globális disztribúciós hálózatával kombinálva ez remek alkalom számunkra, hogy tovább növekedjünk az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten is terjesszük a Scripps márkákat.

Arra koncentrálunk, hogy mindkét vállalat erősségeit ötvözve nyújtsunk még jobb ajánlatokat közönségünk számára. Az akvizíció új lehetőségeket kínál a hagyományos Discovery portfólió és a Scripps portfólió számára is, amelyek így kiválóan kiegészítik egymást. Hatalmas műsorkínálat áll rendelkezésünkre, remek tartalmakkal, amelyeket még soha nem láttak az Egyesült Államokban.

A Travel Channel jelentős hozzáadott értéke a magas társadalmi-gazdasági státuszú és egyetemi végzettségű nézők körében mért népszerűsége. A Discovery Channel programkínálatát a Scripps sorozataival is kiegészítettük. Így például a Building off the Grid vagy a Magyarországon is futó Kincsek a garázsból olyan Scripps programok, amelyek most a Discovery Channelen a csatorna átlagánál közel 70%-kal jobb nézettséget (AMR%) érnek el.

Májusban a TLC-n is bemutattuk a Scripps otthon és kert tematikájú csatornája, a HGTV legjobb lakásfelújító és álomotthonokkal foglalkozó műsorait. Helyi kutatásaink szerint ez a műfaj hihetetlenül népszerű Magyarországon. A május-júliusban futó tartalomblokk kiváló eredményeket ért el: átlagnézettsége 75 százalékkal haladta meg az azonos műsorsáv előző három hónapban mért átlagnézettségét.

2018-ban a műfajok tekintetében a család/gyerek és a kapcsolati tematika erősödését hangsúlyozta. Hogyan alakult a trend idén? Mit prognosztizálnak jövőre?

Igen, ez a műfaj világszerte folyamatosan egyre népszerűbb, ezért a médiavállalatok olyan tartalmak létrehozására törekszenek, amelyek alkalmasak a teljes család figyelmének felkeltésére. A TLC-n is remekül teljesít ez a tematika, az idei legnépszerűbb tartalmaink között három ilyen is található: a 90 nap jegyesség – a másik út, a Meghökkentő családi titkok és az Ötös ikrek a családban.

A magyar nézők korábban elsősorban a műszaki-technikai típusú műsorokat fogyasztották a legnagyobb arányban a Discovery Channelen. Változott valamiképpen az érdeklődés iránya, tárgya? Hogyan alakul a nézettség a többi csatornán? Mire kíváncsi a magyar néző a TLC-n, az Animal Planeten vagy az ID-n?

A Discovery Channel örökségét megőrizve a márkát folyamatosan frissítjük. Ennek köszönhetően – a hasonló tematikájú csatornák számának növekedése ellenére – Magyarországon több mint tíz éve a Discovery Channel az első számú tényszerű szórakoztató csatorna. Célunk, hogy inspiráljuk a közönségünket a világ felfedezésére és önmaguk megtalálására. Ez tükröződik a Discovery Channel tartalmi pilléreiben is: tudomány és természet, turbó, kemény munkák, túlélés-kaland és rejtett kincsek.

A régióban és Magyarországon is diverzifikáltuk közönségünket. A hagyományos tényalapú, elsősorban férfiaknak szóló műsorszolgáltatóból olyan gazdag média-ökoszisztémává fejlődtünk, amely a férfiakat és a nőket egyaránt kiszolgálja. Ebben az akvizíciók is segítettek: a TLC, az ID, és különösen a Scripps felvásárlása után a közönségünk ma Európában fele-fele arányban férfi és nő.

A TLC az első számú női tényszerű szórakoztató csatorna. Nézői a szórakoztató, néha sokkoló, de mindig szívmelengető történeteket és pillanatokat kedvelik – olyasmit, amiről beszélgetni lehet. Mint már korábban említettem, a családdal, gyerekekkel és párkapcsolattal foglalkozó sorozatok nagyon jól teljesítenek Magyarországon. Különösen kedvelt volt a Lottó-lakás és a Házvadászok a tavaszi-nyári HGTV tartalomblokkból.

Az ID a valós rejtélyek és izgalmak csatornája, valós emberek valós drámáival. Nézői különösen kedvelik a nyomozásokkal, tragikus szerelmi kapcsolatokkal, eltűnt személyekkel, illetve oknyomozó újságírással foglalkozó műsorait. Egyedi tartalmainak köszönhetően igazi sikertörténet: a képernyő előtt töltött idő kivételesen magas, csaknem egy óra.

Milyen tartalmakat láthatnak a magyar nézők 2019-ben a Discovery portfóliójába tartozó csatornákon?

Hadd emeljek ki két sorozatot a Discovery Channel aktualitásaiból. Vadonatúj helyi gyártású show a Made In Gyetván Csabával. Egyszerre tipikusan Discovery stílusú és magyar tartalom, amely azt mutatja be, hogyan működik a világ körülöttünk. Mindenki ismeri a majdnem húsz éve műsoron lévő Hogyan készült című sorozatunkat, amely még mindig az egyik legsikeresebb műsor, a Discovery Channel egyik védjegye. Örülünk, hogy ezt a hagyományt folytathatjuk és megújíthatjuk Csabával, aki ezen a területen jól ismert és hiteles tehetség.

Az óceán mélysége még mindig rejtély. Jövőre lesz látható új sorozatunk, a Deep Planet Victor Vescuvót követi, aki expedíciójával a világon elsőként feltérképezte a Föld öt óceánjának mélyét, hogy megismerje az eddig ismeretlen mélytengeri életet. Ő az első, aki lemerült a Jeges-tenger legmélyebb pontjára – és a Discovery Channel követte őt kameráival. Victor négy másik mély merülést is végrehajtott, megmutatva, milyen lenyűgöző felfedezések várnak ránk tíz kilométerrel a felszín alatt.

Az új sorozatokon túl a rajongói kedvencek új évadokkal térnek vissza: a következő hónapokban ismét látható lesz az Aranyláz Alaszkában, A Bear Grylls: A sziget és az Autókereskedők.

Olimpiai utazásunk a pjongcsangi 2018-as téli olimpiával kezdődött, ahol a játékokkal kapcsolatos egyedi megközelítésünk Európa-szerte rekordnézettséget hozott. Tokióra előre tekintve is elkötelezettek vagyunk abban, hogy a rajongók számára a leginnovatívabb és legrészletesebb digitális olimpiát nyújtsuk egész Európában.

Melyek a kedvenc műsorai a portfólión belül? És milyen típusú műsorokat néz általában?

Nem vagyok a fikciós tartalmak nagy rajongója, inkább a való élet történeteit kedvelem. Szeretem a tényalapú műsorokat és a sportot, így pont a megfelelő cégnél dolgozom.

A TLC nagy rajongójaként élvezem a Mondj igent a ruhára bármelyik sorozatát, a házfelújítással és az álomotthon-kereséssel foglalkozó sorozatokat – például a Házvadászokat vagy a Caribbean Life-ot – a HGTV-n.

Az adrenalin valóban fertőző, így hatalmas sportrajongó vagyok. Ezért rendszeresen követem a tenisz grand slam tornákat az Eurosporton – alig várom, hogy lássam az ATP-t és az Australian Opent!