A HAB végén felcsendülő If I Have You című dalhoz készült videóklip mától látható. A számot a Blahalouisana énekesnője, Schoblocher Barbara és a LAZARVS frontembere, Áron András énekelt fel.

A videóklipet szintén Lakos Nóra, a HAB rendezője jegyzi, a fényképezésért pedig a film operatőre Balázs Dániel volt felelős. Az alkotók a forgatás idejére visszatértek a történet egyik fő helyszínére, a pusztazámori kastély kertjébe, hogy az előadók a filmből már ismert ikonikus környezetben tűnjenek fel.