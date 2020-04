A kétórás műsort a magyar nézők április 19-én este az MTV, a Comedy Central, a Paramount Channel és az RTL Spike csatornákon követhetik figyelemmel. Többek között olyan hírességek szerepelnek majd benne, mint Lady Gaga, Elton John, David Beckham, Jimmy Fallon vagy éppen Paul McCartney.

A Global Citizens jótékonysági mozgalom és a WHO együttműködésével létrejövő, a világjárvány elleni küzdelmet támogató zenés, szórakoztató jótékonysági műsort április 18-án este (magyar idő szerint másnap hajnalban) sugározzák az USA-ban. A produkció a ViacomCBS tévécsatornáin világszerte több mint 180 országban is képernyőre kerül, így a magyar nézők is láthatják magyar felirattal. Az élő műsorban résztvevő világsztárok az otthonukból csatlakoznak majd virtuálisan az eseményhez.

A támogatók és a vállalati partnerek kötelezettségvállalásai alapján működő, a COVID-19 Szolidaritási Felelősségi Alapot támogató produkció valójában olyan jótékonysági szervezetek javát szolgálja, amelyek élelmiszert, menedéket és egészségügyi ellátást nyújtanak azok számára, akiknek a mostani helyzetben a leginkább segítségre van szükségük.

A Lady Gaga közreműködésével összeállított műsorban az egészségügyben világszerte dolgozó hősök saját, sokszor drámai és szívbemarkoló történeteit láthatjuk. Emellett olyan hírességek adnak jótékonysági koncertet, vagy buzdítják pozitív életszemléletükkel és karizmájukkal kitartásra az emberiséget, mint Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Chris Martin, David Beckham, Elton John, John Legend, Paul McCartney, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Camila Cabello, Celine Dion, Ellen DeGeneres, Jennifer Lopez, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes, Taylor Swift, Usher, Victoria Beckham vagy éppen Stevie Wonder. A történelmi műsor házigazdái pedig Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, valamint Stephen Colbert lesznek.

A műsor kibővített változata digitális streaming verzióban is megtekinthető lesz több globális platformon, például az Amazon Prime Videon, a Facebookon, az Instagramon, a TIDAL-on, a Twitch-en, a Twitteren és a YouTube-on.