Ágazati vizsgálatot indít a GVH

A műsorterjesztő (pl. kábelhálózatot működtető vagy más technológiát használó) vállalkozások a műsorszolgáltatóktól vásárolt tartalmakat programcsomagokba szerkesztik, majd e csomagokat értékesítik a fogyasztók felé. A műsorterjesztők műsorokért fizetendő díjainak mértéke így jelentősen befolyásolja azt is, hogy a fogyasztók számára milyen áron tudják kínálni szolgáltatásaikat. A kisebb méretű műsorterjesztő vállalkozások által viselt magasabb költségek hatással lehetnek a televíziós műsorok kínálatára és a fogyasztói árakra. Ugyanakkor a nagyobb műsorterjesztők által generált fokozottabb ár- illetve minőségi verseny, illetve egyes hírközlési szolgáltatók hatékonyságának növekedése a fogyasztók számára akár pozitív hatásokkal is járhat. Az ágazati vizsgálat ezért kiterjed a piaci folyamatok fogyasztói jólétre gyakorolt hatásának vizsgálatára is.

Mindezek tisztázása érdekében a vizsgálat során a GVH a műsorszolgáltatók és műsorterjesztő vállalkozások közötti árazási viszonyok alakulása tekintetében felméri

- a műsorszolgáltatás és műsorterjesztés jellemzőit és összefüggéseit,

- ezen összefüggéseknek a piaci szereplők stratégiájára, valamint a nagykereskedelmi piacon érvényesülő árakra kifejtett hatását,

- illetve a méretgazdaságossági szempontokat.

Az érintett piac vállalkozásai kötelesek együttműködni a Versenyhivatallal az ágazati vizsgálat során, melyet a hatóság nyilvános jelentés közzétételével zár majd le. Amennyiben a vizsgálat piaci torzulásokat tár fel, ezek kezelésére a GVH versenyfelügyeleti eljárást indíthat, ajánlásokat tehet a piac szereplőinek vagy jelzéssel élhet a jogalkotó felé.

A most megindításra kerülő ágazati vizsgálattal a GVH hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a vizsgált piacokon a vállalkozások közötti verseny a fogyasztók érdekeit a legjobban szolgálja, mind a szolgáltatók közötti választási lehetőség, mind a versenyképes árak tekintetében - írják.