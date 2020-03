Áprilisban indul az Észbontók és a Feleségek luxuskivitelben legújabb évada a VIASAT3-on

A merész saját gyártású műsorairól híres csatorna idén tavasszal sem hagyja cserben hűséges nézőit, április 14-én 19:00-kor ugyanis felfrissült képi világgal és dupla premier epizóddal tér vissza a közönségkedvenc Észbontók. Ezt követően kilenc héten át, minden hétköznap este 20:00-tól szórakoztatnak majd minket. A vetélkedőt továbbra is Kovács Áron vezeti, azonban mind a stúdió díszlet, mind az észbontó párosok beszélgetéseinek helyszíne megújul. A vadonatúj részekben ismét népszerű celebpárok próbálják megfejteni a játékosok észjárását, újdonságként viszont hírességeink egy kilenc hetes "elme bajnokság" keretében versenyeznek azért, hogy a döntő héten kiderüljön, melyik páros érti meg a legjobban az észbontókat és kapja meg a vándordíjat. A sztárok listáját többek között olyan nevek erősítik, mint Csonka András, Csuja Imre, a Gáspár Család: Bea, Evelin és Győzike, Fekete Linda, Fésűs Nelly, Kiss Ramóna, Lékai Máté, Kulcsár Edina, Kucsera Gábor, Lakatos Márk, Pintér Tibor, Sáfrány Emese, Tápai Szabina vagy épp Vastag Csaba.

VIASAT3

A Feleségek luxuskivitelben sztárjai idén is a VIASAT3-on nyújtanak betekintést rajongóiknak fényűző mindennapjaikba, amit természetesen továbbra is drámai konfliktusok, szürreális helyzetek és sok-sok csillogás jellemez. Az Észbontók indulása után alig egy hetet kell csak várni a hölgyek visszatérésére, hiszen április 20-án 21:00-kor érkezik a legújabb évad, amely a korábbiaktól eltérő módon, négy darab közel 90 perces epizódból áll majd. A sorrendben utolsó rész abban is különleges lesz, hogy a forgatás időszakában kialakult egészségügyi körülményekre reagálva a társadalmi felelősségvállalás témakörét helyezi a középpontba, hiszen, bár a műsor elsődleges célja, hogy megmutassa a hölgyek szórakoztató, gyakran polgárpukkasztó életét, közben fontos hangsúlyozni, hogy státuszuknak köszönhetően számos jótékonysági kezdeményezést támogatnak.

VIASAT3/Udvardi Attila

Mi vár ránk a Feleségek luxuskivitelben harmadik évadában? Már jól ismert kedvenceink – Csősz Boglárka, Yvonne Dederick, Köllő Babett, Polgár Tünde és Vasvári Vivien – mellett a divat világában rendkívül sikeres Molnár Nikolett és Nagy Noémi fényűző életét is megismerhetjük. Bogiék nagyon komoly döntés előtt állnak, ugyanis férjével a családalapítást fontolgatják, míg Vivi a válásán próbálja túltenni magát, amiben új szerelme, Zsigmond támogatja. Babett, mindenki bizalmasa új szakmai kihívásokat keres, miközben Yvonne, az örök nyughatatlan üzletasszony 25 év után a válás mellett dönt, és minden erejével az újrakezdésre koncentrál. A Polgár családban is nagy változás közeleg, hiszen Dani egyetemre megy, és a világ bármely pontja szóba jöhet. Az amúgy sem szokványos mindennapokat felforgatja Nini és Noémi érkezése, beilleszkedésük közel sem konfliktusmentes, hiszen a hölgyek valódi riválisai egymásnak. Egy biztos, érzelmekből, izgalmakból, családi titkokból és persze luxusból ezúttal sem lesz hiány, a hölgyek garantáltan kiverik majd egyeseknél a biztosítékot!

Észbontók 7. évad országos premier: április 14-én 19:00-kor dupla epizód, majd a legújabb rész minden hétköznap 20:00-kor a VIASAT3-on

Feleségek luxuskivitelben 3. évad országos premier: április 20-tól hétfőnként 21:00-kor a VIASAT3-on