Összefogást indít a hazai alkotókért az InStyle márka

A Marquard Media Magyarország nagy erőkkel munkálkodik azon, hogy a koronavírus miatt kialakult krízishelyzetben is biztosítson olyan megoldásokat, melyekkel jó ügyek szolgálatába állíthatja értékteremtő, közösségformáló erejét.

„Úgy gondoljuk, hogy felelős, piaci médiaszereplőként nem csak az a dolgunk, hogy informatív tartalommal lássuk el fogyasztóinkat a vírus okozta időszak átvészelésére vonatkozóan, hanem éppen annyira az is, hogy a gazdaságunkra mért csapásokat is csökkentsük a rendelkezésünkre álló eszközök segítségével. És hisszük, hogy ebben sokat tehetünk a piaci szereplőkért. Így a Marquard Media további, más brandjeire is kiterjedő, a hazai márkákat támogató aktivitásokat tervez még elindítani, amelyekkel szeretnénk mihamarabb segítő kezet nyújtani olyan szektoroknak, szegmenseknek, akik rászorulnak. Ennek a kezdeményezésnek/mozgalomnak az első lépése az InStyle „vegyél hazait” projektje” – nyilatkozta Óhidi Zsuzsanna a Marquard Media ügyvezető igazgatója.

Az InStyle márka számára mindig is kiemelten fontos volt a hazai tervezők, képzőművészek és kulturális projektek támogatása, amire a járvány okozta nehéz időszakban a pótolhatatlan kis piaci szereplőknek még nagyobb szüksége van. Ennek érdekében született meg a #vegyélhazait zárt Facebook-csoport, mely minden olyan kezdeményezés gyűjtőhelyeként szolgál, melyek segíthetik azokat a magyar kisvállalkozókat, akiknek működése az önkéntes karanténnal és nyitvatartási korlátozásokkal szinte ellehetetlenül.

A keresletet és a kínálatot összekötve a #vegyélhazait Facebook-csoport lehetőséget teremt az alkotók és kisvállalkozások számára, hogy széles körhöz juttassák el azokat a megoldásokat, melyeket a válság kezelésére vezettek be, legyen szó virtuális boltbejárásról, jövőben levásárolható utalványokról, vagy akár akciókról. Ezenkívül platformot biztosít ahhoz, hogy a legfrissebb információkat egy helyen gyűjtve tájékoztassa az InStyle márkához hasonlóan elkötelezett érdeklődőket.

Online cikksorozat formájában a hazai márkák és a mögöttük álló alkotók további lehetőséget kapnak arra, hogy bemutathassák márkáikat, valamint útjára indult egy Instagram-kihívás is, melyben egy kitölthető és tovább osztható template segítségével a felhasználók megmutathatják, kik a kedvenc tervezőik, és melyik vendéglátóipari egység az, amely mellett támogatásukkal a járványhelyzetben is szeretnének kiállni.

Az InStyle főszerkesztője, Alberti Petra így írt a márka fogyasztóihoz a kezdeményezés kapcsán: "Az InStyle lételeme a stílus, és mindig is kiemelten fontos volt számunkra a fenntartható divat, illetve a magyar tervezők, képzőművészek, helyi vállalkozások támogatása. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy elérésünket felhasználva azokért hallatjuk a hangunkat, akiknek most a legnagyobb szüksége van rátok, a magyar divat, magyar termékek, magyar helyek rajongóira."