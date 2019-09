Premierekben gazdag műsorral folytatódik az őszi szezon: hétfőn érkezik a saját gyártású 200 első randi második, egyben befejező évada a VIASAT3-ra, illetve új, eddig nem látott részekkel jelentkezik a SWAT - Különleges egység 2. évada az AXN-en.

Szeptember 30-án 20 órakor végre megérkezik a várva-várt hazai saját gyártású sorozat, a 200 első randi második évada a VIASAT3 műsorára. Luca próbálja megfejteni Félix és Márk iránti érzéseit, közben pedig folytatja a sokszor vicces, váratlan és bizony néha kellemetlen pillanatokban gazdag randizást. Újra láthatjuk a rádiós csapat mindennapjait, megtudhatjuk, mi történt a két apuka motoros kalandja után, és az is kiderül, megvalósul-e Zita és Erik minden lavinát elindító esküvője. Új szereplők is szép számmal bukkannak majd fel az epizódokban: Luca világába Hegyi Barbara, Kolovratnik Krisztián, Száraz Dénes, Gubik Petra, Csonka András és Dóra Béla is belép a hetek során.

A Sony szeptember 30-án 21 órakor a „Hősök otthona” kampány részeként országos premierrel érkezik az AXN-re a film saját gyártású spin-offja, a Los Angeles legjobbjai. Az új bűnügyi sorozat gyönyörű főhősei a frissen Los Angelesbe áthelyezett szabadszellemű Syd Burnett (Gabrielle Union) és a keményen dolgozó, kissé vaskalapos anyuka, Nancy McKenna nyomozó (Jessica Alba). A két nő teljesen különböző személyiséggel rendelkezik, azonban a közös cél összekovácsolja őket: mind a ketten rács mögé akarják juttatni a város bűnözőit. A veszélyes munka mellett a magánéletükben sem lehet nyugtuk, mindkettő múltjában vannak sötét foltok, amik most utolérik őket.

Ugyancsak szeptember 30-án, 22 órakor mutatkozik be országos premierként az AXN-en a 19-es körzet akciósorozat, amelyben egy összeszokott csapattal ismerkedhetünk meg. A seattle-i 19-es állomás rettenthetetlen tűzoltói nap mint nap életüket kockáztatják a bajbajutott emberekért, nem ismernek lehetetlent, ha mások megmentéséről van szó. A kihívások azonban nem csak munka közben várják őket, a szerelem is bonyodalmat okozhat: főszereplőnk, Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) – az állomás félelmetes kapitányának lánya – és a szintén ott dolgozó Jack Gibson (Grey Damon) kapcsolata meglehetősen komplikált, de néha igaz, hogy az ellentétek vonzzák egymást.

Az akciósorozatok kedvelőinek nagy örömére október 2-től újabb epizódokkal, valamint izgalmas bűnügyi feladatokkal jön a SWAT - Különleges egység 2. évada is az AXN műsorára. Az új részekben a los angelesi S.W.A.T. tisztje, Daniel „Hondo” Harrelson (Shemar Moore) továbbra is próbál egyensúlyt teremteni az utca emberei és a zsaruk között, miközben csapatával újabb zűrös kihívásokkal kell szembenéznie.

A VIASAT6-ra október 9-én 15:00-kor érkezik a japán animációs akciósorozat, a Hősakadémia. A sorozat egy olyan világban játszódik, ahol hemzsegnek a szupererővel megáldott Hősök. A történet fő karaktere, Izuku Midoriya is arról álmodik, hogy egyszer Hős lesz belőle, neki azonban nem adatott meg a szuperképesség. Egy nap egy nemes tettéért Japán legnagyobb Hőse szupererőt adományoz neki, így teljesül az álma, és ő is beléphet abba a kiképző iskolába, ahol a hasonló tehetségekkel együtt tanulhatja meg jóra használni képességeit. Az erő azonban nem csak a jóknak adatott meg – rengeteg nagyhatalmú gonosz fenyegeti a világot, így Izuku és társai számos feladattal néznek majd szembe.