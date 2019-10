Az oldal új megoldásokat hoz a hazai IT toborzásba: a hirdetéseknek kötelezően tartalmazniuk kell a bértartományt, valamint a technológiai környezetre vonatkozó információkat is.

A No Fluff Jobs egy informatikai állásportál, amelynek különlegessége, hogy egységesített és összehasonlítható álláshirdetéseket kínál. A céget az egyszerűség, az átláthatóság és a hatékonyság irányelvei vezetik, amelyek kulcsfontosságú sikertényezők az IT-toborzás szokásainak megváltoztatásában - írják.

A No Fluff Jobs a Ringier Axel Springer Media AG állásportál-portfóliójának tagja. A céget 2014-ben alapították a lengyelországi Gdanskban, 2018 májusában pedig a Ringier Axel Springer Media AG megvásárolta a No Fluff Jobs részvényeinek 44 százalékát. A No Fluff Jobs magyarországi bevezetésével a Ringier Axel Springer Media bővíti állásportál kínálatát a piacon. A piacvezető Profession.hu szintén a cégcsoporthoz tartozik.

Martis István, a Ringier Axel Springer Media álláshirdetési portfóliójának csoportigazgatója elmondta:

Tomasz Bujok, a NoFluffJobs vezérigazgatója hozzátette:

A No Fluff Jobs budapesti irodájával együtt közel 60 embert foglalkoztat. A magyarországi csapatot Bozsoki Ádám country menedzser vezeti, aki korábban a Profession.hu értékesítési csoportvezetője volt.