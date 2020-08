A karantén miatti szünet után huszonöt epizódos, extra hosszú évaddal folytatódik Magyarország díjnyertes autós-beszélgetős műsora, az Elviszlek magammal. A vendég ezúttal Cseke Eszter lesz.

D. Tóth Kriszta utoljára két évvel ezelőtt vitte magával az On the Spot alkotóit, de míg akkor a Gellért-hegyről indult a felvétel, DTK ezúttal a Dunakanyarig ment Cseke Eszterért, aki bevallotta: maguk sem gondolták volna, hogy egyszer a vidéki menedékhelyük válik az otthonukká, ahol fel tudnak töltődni a rengeteg utazás után, ami sok esetben szakmailag és emberileg is a kiégés veszélyével fenyegette őket.

Fotó: WMN/YouTube

„Ha nem lennénk egy pár, egy család, azt hiszem, már nem lenne On the Spot, mert annyira kivette belőlünk a muníciót a sok forgatás, hogy enélkül egyszerűen szétesett volna az egész” – meséli Eszter, akitől az is nagy odafigyelést igényelt, hogy a lelkileg sokszor megterhelő történeteket ne cipelje a szükségesnél tovább magával. - „Andris mondta mindig, hogy olyan vagyok, mint egy nagy szivacs: csak szívom magamba a sztorit, ami aztán felrobban bennem.” Eszternek végül évekbe telt megtanulnia, hogyan „teheti le” a munkát, miután már nem forog a kamera.

Cseke Eszter és S. Takács András a kezdetektől óvják a magánéletüket, amelybe nagyon ritkán engednek bepillantást. Ezúttal azonban Eszter DTK-nak elmesélte, hogyan lett az osztálytársi, majd munkatársi kapcsolatukból szerelem. „Először el sem tudtuk képzelni, hogy férfiként és nőként is működjünk, aztán kirobbant ez a szerelem.” Sokáig azonban teljes tabusítás övezte a kapcsolatukat a nyilvánosság előtt, attól tartottak ugyanis, hogy a magánéletük elvonja a figyelmet a szakmai eredményeikről.

A Cseke Eszterrel készült beszélgetés D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának legújabb epizódja, amely a wmn.hu magazin YouTube-csatornáján látható.

A tévékritikusok által 2019-ben a „Legjobb talkshow”-nak választott Elviszlek magammal tizedik online évadának premierepizódjában Eszter arról is mesél, miért okozott bennük akkora feszültséget az Arany Nimfa monte-carlói díjátadója, és mitől volt felejthetetlen a negyvenedik születésnapja.

D. Tóth Kriszta népszerű műsorát is érintette a világjárvány, a forgatási kényszerszünet idején a műsor Elviszlek magammal EXTRA címmel négyrészes „koronasorozattal” jelentkezett, amelyben a riporter egészségügyi és mentálhigiénés szakemberekkel, valamint orvosijövő-kutatóval beszélgetett. Az Elviszlek magammal legutóbbi évada, az öt hónapos műsorszünet ellenére több mint kilencmilliós nézettséget produkált – ez húszszázalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

DTK az új évad adásaiban Mercedes EQC-vel – az első teljesen elektromos Mercedes modellel – szállítja beszélgetőtársait. Az Elviszlek magammal adásai vasárnaponként a SpektrumHome TV műsorán, szerdánként pedig a WMN YouTube-csatornáján láthatók.