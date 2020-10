Új barátokkal bővül az M2 Gyerekcsatorna arculata

Felhúzható méhecske, táncra perdülő robot, bátran magasba törő játékrepülő – ők mind az M2 Gyerekcsatorna új barátai. A friss arculat is a csatorna ars poeticájának szellemében készült, vagyis a biztonságos tartalmi környezet mellé békés és igényes audio-vizuális ingerek társulnak igazodva a gyerekek fantáziájához.

„Az M2, a barátod! szlogent képben is igyekeztünk erősíteni. Kedves, könnyen felismerhető figuráink életre kelnek, hiszen nincs csodálatosabb mint a gyermekek képzelőereje, így miért is ne repülhetne berregve a felhúzható méhecske, perdülhetne táncra a robot, és lehetne az ő barátjuk is az M2 logó. A logó megszemélyesítése is ezt támogatja: galamblelkű, kíváncsi arca szerethető figurává varázsolja” – fejtette ki Vass Éva, az M2 Gyerekcsatorna csatornaigazgatója, aki azt is hozzátette, hogy a csatorna új arculata az MTVA grafikai műhelyében készült.