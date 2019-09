Új dokumentumfilm az HBO-n - Csillagfény távolság

Mától elérhető az HBO-n és az HBO GO-n Bársony Katalin új dokumentumfilmje, a Csillagfény távolság, amely Balázs József világhírű zongorista szemén át mutatja be a hazai jazz világát.

A zenész családban felnőtt Balázs József egyedülálló érzékkel ötvözi a roma zenei hagyományokat a kortárs jazz műfajával, amelyre a Rolling Stones legendás szaxofonosa, Tim Ries is felfigyel. Úgy tűnik, hogy Józsi zenekara, az East Gipsy Band a legjobb úton halad a világhír felé. Vajon a jazz egyik meghatározó állomása, New York valóban csillagfény távolságra lenne, vagy kitartással bármi elérhető?

A film már bemutatása előtt is óriási eredményeket ért el, hiszen a nemzetközi premierje a 25. Szarajevói Filmfesztiválon, míg a hazai bemutatója a 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon volt, amelyre ráadásul Tim Ries is ellátogatott. A hét elején az East Gipsy Band a világhírű zenésszel kiegészülve egy hangulatos, ízig-vérig autentikus jazz koncerttel lepték meg a hazai rajongókat az IF Cafeban. A családias, intim hangulatú koncert tökéletes ráhangolódást biztosított a csütörtöki HBO premierre.

A filmet rendezte Bársony Katalin, executive producerek Hanka Kastelicová és Závorszky Anna. A dokumentumfilm producerei Kabán Benedek, Bársony Katalin, Szepesi Dávid, Sánta Elemér. Vágó: Tomas Ernst. Operatőr: Szepesi Dávid és Lovasi András.

A film az HBO, a BAXT Films és a Romédia Alapítvány koprodukciójában valósulhatott meg a Bertha Foundation támogatásával.