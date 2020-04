Új epizódokkal jön a Made In Gyetván Csabával

Az első évad sikere után újabb részekkel jelentkezik a Discovery Channel hazai gyártású sorozata. A Made In Gyetván Csabával vadonatúj epizódjaiban is azt mutatja be, hogyan készül mindaz, ami körülvesz bennünket.

A Discovery Channel tavaly decemberben vetítette a Made In Gyetván Csabával első évadát. A mindennapos, ám nem hétköznapi technológiai eljárások bemutatásával feltárják, hogyan készülnek a gyakran használt tárgyaink. Az első részben – április 22-én szerda este 8 órakor – a Magyar Nemzeti Bankba látogatnak el, és ritkán látható felvételeken ismerhetik meg a nézők a bankjegygyártás folyamatát.