Új műsor a Sláger FM-en

„Mostantól minden pénteken és szombaton lesz hallható az új műsor, a Sláger DJ. Péntekenként 20 órától WhiteBoy-jal, 21 órától pedig Császár Előddel alapozzuk a hangulatot. Szombatonként továbbra is NáksiAttilával dübörögnek a slágerek” – mondta el Jáksó László, a Sláger FM kreatív igazgatója. –„Ez már a sokadik változás a februárban 95.8-as frekvenciára váltó rádióéletében. Idén teljes megújuláson estünk át: immár Budapest száz kilométeres körzetében fogható a csatorna, az arculata modernizálódott, és a zenei kínálata is frissült; a ’80-as, ’90-es évek slágerei mellett már a 2000-es évek ikonikus dalai is rendre felcsendülnek a rádióban.Az új műsor elsőként stílszerűen az utolsó tanítási napon, június 14-én lesz hallgató a csatornán.”

A bejelentésére egy exkluzív partnerpartin került sor a budapesti BRKLYN szórakozóhelyen, ahol Császár Előd elmondta, hogy régóta készül már erre a műsorra: „Nagyon várom már, hogy elkezdjük. Amit én csinálok, az eleve rádiós műfaj, zeneileg fogom meg a mixelést. Kiderült, hogy a 90-es évek zenéiben semmi ciki sincs, arra is rádöbbentem, hogy sokkal jobban élvezem, mint vártam.”

WhiteBoy a bulin elárulta, hogy ő összeszedettebb szeretne lenni a műsorban való szerepléssel: „Nagyon örültem a felkérésnek. Számomra az a legfontosabb, hogy függetlenül mi a zenei stílus, egy este meg tudjak maradni abban a stílusban végig. Emellett most már igyekszem összeszedettebb lenni, és minden héten a játszott mixet és számlistát megosztani az emberekkel.”