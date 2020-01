Új műsorformátumokkal készül az Eurosport

Az Eurosport számtalan újdonsággal készül az idei Australian Openre: vadonatúj szereplők és műsorformátumok várhatóak az év első Grand Slam-tornájára. Az idei tudósításokat egy exkluzív dokumentumfilm előzte meg, amely a 2019-es teniszszezon kulisszái mögé vitte a nézőket: mindebben Patrick Mouratoglu, Serena Williams edzője volt a segítségükre.

A film Mouratoglou szakmai életét kíséri figyelemmel a 2019-es szezon alatt, aki a 23- szoros Grand Slam-bajnok, Serena Williams edzője, valamint a Mouratoglou Tenisz Akadémia alapítója. Patrick akadémiájából olyan szupersztárok kerültek ki mint Stefanos Tsitsipas vagy Coco Gauff. A 30 perces dokumentumfilm elérhető az Eurosport Player-en is.

A hazai rajongók az alábbi időpontokban nézhetik meg a filmet az Eurosport és az Eurosport 2 műsorán:

Eurosport:

január 16. 18.25

január 17. 00.05

január 18. 07.55

január 19. 00.20

Eurosport 2:

január 17. 17.30

január 19. 19.00

A nézők két újabb arccal is találkozhatnak a bajnokságon: Franciaországban a hétszeres Grand Slam-tornagyőztes Justin Henin-nel, Olaszországban pedig a 2018 májusában visszavonult, az egykoron első számú játékos, Roberta Vinci osztja meg véleményét a nézőkkel.

Barbara Schett ismét az Eurosport zászlóshajóját jelentő Game, Schett & Mats című műsorban tűnik fel Mats Wilander-rel együtt, akivel nap mint nap felidézik majd a torna legjobb összecsapásait, illetve az elkövetkezendő mérkőzések alakulását vitatják meg. A németeknél Boris Becker, a spanyoloknál Alex Coretja, a franciáknál pedig Henri Leconte avatják be a nézőket a tenisztorna eredményeibe.

John McEnroe szintén feltűnik az Eurosport nemzetközi tudósításában, hogy ismertesse egyedülálló meglátásait a nézőkkel. A teniszlegenda egykori riválisaival - Boris Becker-rel és Mats Wilanderrel együtt szerepel a Tenisz Legendák című vodcastban is – az idei Australian Open idejére három epizód várható majd belőle.

Az új formátumnak köszönhetően a nézők közelebbről is megismerhetik majd a játékosokat. A New Kids on the Block például a legizgalmasabb feltörekvő játékosokat mutatja be a rajongóknak. Ezen kívül az Entourage, a My Grand Slam Journey és a Show the Master is rengeteg újdonságot tartogat a nézők számára.

Az Eurosport Player-nek köszönhetően egyetlen ütésről sem maradhatunk le: január 20-tól február 2-áig 300 órányi élő közvetítést láthatunk mind a 16 pályáról. Az Eurosport az egyetlen olyan hely, ahol mind a 13 pályát figyelemmel kísérhetjük a tenisztorna ideje alatt.

Andrew Georgiou, az Eurosport közvetítési jogaiért felelős elnöke így nyilatkozott: “Nagyon izgatottan várjuk a teniszszezon kezdetét. Az év első Grand Slam tornájának a hangulatát szeretnénk minden Eurosport nézőhöz eljuttatni. Igény szerint minden pillanat, játékos, pálya és mérkőzés elérhető lesz az Eurosport Player-en a sport legnagyobb szakértőinek mélyreható elemzéseivel. Hozzátette: “A 2019-es év bombasiker volt a tenisz számára az Eurosport-on: Az Eurosport platformjait használó rajongók száma folyamatosan nőtt növekedett, különösen a digitális platformokon, ahol a Roland-Garros, valamint a US Open meccseit követték a legtöbben figyelemmel. 2020-ban hasonló elérésekre számítunk: ez egy történelmi, rerdokkal teli évnek ígérkezik a tenisz világában, alig várjuk, hogy elkísérhessük rajongóinkat a nagy utazáson."