Új részekkel jön a Mintaapák a TV2-n

Hetek óta gőzerővel forgat a Mintaapák stábja, aminek köszönhetően augusztus 24-től a Mészáros Béla, Kamarás Iván, Markranczi Zalán és Száraz Dénes főszereplésével készülő sorozatot hétköznap esténként újra láthatják a televíziónézők.

Az apák mellett továbbra is számos kiváló színésszel és fantasztikusan tehetséges gyerekszereplővel találkozhatnak a sorozat követői. Így például Stohl Andrással, Egri Mártával, Polyák Lillával, Botos Évával, Földes Eszterrel, Kuna Katával és Pataki Szilviával is. A három új apakarakter mellett csatlakozott a csapathoz Szávai Viktória is, aki Linda szerepében próbálja majd megfékezni a rosszcsont ovisokat. Ám ez még nem minden, a folytatásban a készítők tovább fokozzák az izgalmakat: meglepetésekkel készülnek mind a történetet, mind a sorozatban felbukkanó szereplőket illetően - írják.

A produkció vezető írója Kormos Anett, a rendezői csapatot pedig a folytatásban Bagota Béla, Bánovits Ottó, Dombrovszky Linda, Kovács Ádám, Ipacs Gergely, Miklauzic Bence és Politzer Péter alkotják. A sorozatot a TV2 Csoport megbízásából az IKO Műsorgyártó készíti.