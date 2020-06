Új témákkal is várja a Hégető Honorka Alapítvány az alkotásokat

A díjra minden olyan (2019. január 1. – 2020. május 31. között publikált), online vagy televízióban bemutatott alkotással (mozgókép vagy fotó, fotó-sorozat) lehet pályázni, amely társadalmi problémákat tár fel, illetve megoldására ösztönző jó gyakorlatot, tanulságos, példamutató történetet mutat be, és járul hozzá az adott ügy megismeréséhez, megértéséhez. A koronavírus által okozott helyzetre reagálva a szervezők több mint 2 hónappal meghosszabbították a nevezési határidőt (2020.június 30.), és a fentieken túl várják azokat a pályaműveket is, amelyek olyan témát mutatnak be, amely a járvány okozta helyzetre valamilyen egyedi megoldással reagál.

A Telenor hosszú évek óta támogatója a Hégető Honorka Alapítványnak, így a Hégető Honorka-díj intézményének; idén különdíjat ajánl fel egy olyan alkotásnak, amely azt mutatja be, hogy egy adott társadalmi probléma, helyzet esetében miként hozott életminőség-javulást az internet-elérés vagy a digitális eszközök használata - írják.

Benyújtási határidő: 2020. június 30.