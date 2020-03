Új trailer érkezett Phoebe-Waller Bridge és Vicky Jones új sorozatához

A Vicky Jones által írt és producerként is jegyzett HBO vígjátéksorozat Rubyról (Merritt Wever) szól, akinek egyhangú életét felfordítja az egykori főiskolai kedvesétől (Domhnall Gleeson) kapott üzenet.

Ruby már el is feledkezett arról, hogy tizenhét évvel ezelőtt, ifjú szerelmesként milyen különös alkut kötöttek Billyvel: ha bármelyikük, bármikor a titkos jelszót használja a jövőben, mindent félretéve találkoznak a New York-i Grand Central Stationon, a világ egyik legismertebb vasúti pályaudvarán, és együtt utaznak át Amerikán. A sorozat további szereplői közt megtaláljuk a Fleabag Golden Globe-díjas színésznőjét, Phoebe-Waller Bridge-et is!