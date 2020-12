Hiánypótlást kér a Klubrádió szolgáltatójától a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a Budapest 92,9 MHz eljárás alaki vizsgálata után, míg a másik két pályázó ajánlatát alakilag érvénytelennek minősítette a testület.

A testület elvégezte a Budapest 92,9 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára benyújtott pályázati ajánlatok alaki vizsgálatát:

A pályázók jogorvoslattal élhetnek a döntés ellen - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.

A Kaposvár 93,1 MHz helyi frekvencia közösségi jellegű használatára kiírt pályázati eljárás nyertese a testület döntése alapján az egyedüli pályázó Mária Rádió Frekvencia Kft. A tanács elvégezte a Győr 96,4 MHz körzeti és a Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi frekvenciák közösségi jellegű használatára benyújtott pályázati ajánlatok alaki vizsgálatait, és mindkét esetben nyilvántartásba vette az egyedüli pályázót, a Katolikus Rádió Zrt.-t.

A Mária Rádió Cegléd szolgáltatójára 150 ezer forint bírságot rótt ki a grémium, amiért egy vizsgált szeptemberi-októberi adáshéten kevesebb szöveget -és saját, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsort tett közzé, viszont több zenét sugárzott a szerződéses vállalásaihoz képest. Az FM90 Campus Rádió szolgáltatójára pedig 80 ezer forint bírságot rótt ki a testület, amiért egy vizsgált szeptemberi adáshéten kevesebb kisebbségi és közszolgálati műsort és több ismétlést sugárzott a szerződésében rögzítettéknél, továbbá, amiért a közszolgálati műsorszámainak időtartama nem érte el a médiatörvényben meghatározott heti teljes műsoridő kétharmadát sem. A Médiatanács a jogi következmények kiszabásakor minden esetben a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügyek összes körülményét figyelembe véve állapítja meg a jogkövetkezmények adott formáját, mértékét.

Hatékony volt a helyi rádiók összefogása a beteg gyerekekért

A tanács elfogadott egy hatáselemzést is, amelyet a Médiatanács megbízásából a Kantar Hoffmann-Scores Group készített a HEROE jótékonysági kampányáról. Novemberben az egyesület mind a hatvanhat tagja csatlakozott egy okoseszközökre szóló adománygyűjtéshez, hogy a kórházban ápolt gyermekek számára megkönnyítsék a kapcsolattartást szeretteikkel a járványhelyzet karácsonyi időszakában, és rendszeresen adtak közre felhívásokat a kezdeményezésről. Az elemzés kimutatta, hogy az adománygyűjtésben részt vevő rádiók a 18 évnél idősebbek több mint harmadát elérték, sőt – mivel a hírt más médiumok is átvették –, a kampányzárás után még tovább emelkedett az akció ismertsége. A kampány csaknem fele részben olyanokat is elért, akik alapvetően nemigen szokták megbeszélni, amit a rádióban hallanak, köztük sokan egyáltalán nem is rádióznak. A kezdeményezés ösztönző hatása rendkívül magas volt: minden ötödik válaszadó megfontolta, hogy adományozzon.

