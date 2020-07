Újraindul a FUNZINE

"16 éve vagyunk a sokszereplős fővárosi médiapiacon, és a programmagazinok között sikerült ez idő alatt erős pozíciót elérnünk, amivel párhuzamosan az esztendők során egy széles szolgáltatást nyújtó médiavállalattá is fejlődtünk. Most nagyon speciális helyzetben vagyunk. A vírusjárvány után egyedüliként maradtunk meg ebben a szegmensben, ami komoly felelősséget is ró ránk. Amikor az újraindulás mellett döntöttünk, egyúttal azt is elhatároztuk, hogy azt új koncepció mellett valósítjuk meg. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy, lehetőségeinkhez mérten, minél több piaci szereplőt segítünk bemutatkozáshoz elsősorban a hazai kulturális, gasztro és turisztikai szektor képviselői közül" – hangsúlyozta a FUNZINE Média ügyvezető tulajdonosa, Forrai Kovács Krisztina.

A szakember kiemelte, hogy rengeteg változást fognak tapasztalni az olvasók az online és a nyomtatott felületeken is. A piaci elvárásokhoz, igényekhez az eddigieknél is jobban idomulva a FUNZINE teret, lehetőséget fog adni arra, hogy a lehető legszélesebb választékot mutassa be a kulturális vagy épp könnyűzenei programoktól, kulináris kalandozásoktól kezdve a legkülönfélébb szabadtéri eseményekig. Mind a nyomtatott, mind az online felületük olyan fórum szeretne lenni, amelyeken minden érdeklődésre számot tartó esemény, rendezvény, ajánlott hely megtalálható, így segítve azt, hogy könnyebben egymásra találjanak a szolgáltatók és a érdeklődők - írják.

Az újraindulás utáni első szám augusztus közepétől lesz elérhető a fővárosi éttermekben, irodaházakban, kávézókban, kulturális intézetekben, szolgáltatóknál, szabadidős létesítményekben és más helyszínen. A terjesztési pontok körét folyamatosan bővíteni szeretné a FUNZINE Média, ahol a lapot és annak online felületét továbbra is az eddigi szerkesztőgárda készíti a megszokott színvonalon.