Bár a koronavírusjárvány Közép-Európában lecsengőben van, számos iparág akad, amelyre a világjárvány és az általa okozott válság rányomta a bélyegét. Többek között ilyen a filmipar is. A számtalan kihívással birkózó filmes szakma sokat veszített a COVID-19-nak köszönhetően, azonban igazán innovatív megoldásokat is talált, hogy áthidalhassa a felmerülő problémákat.

A világszerte bevezetett karantén rengeteg embert zárt négy fal közé. Ezekben a hónapokban a leghozzáférhetőbb kikapcsolódást a televízió és a különböző streaming oldalak jelentették. Bár a Netflix népszerűsége az otthonmaradásnak köszönhetően az egekbe szökött, a filmelőállítók ugyancsak kényszerpihenőjüket töltötték.

A mozifilmek premierje csúszott, az előre bejelentett sorozatokat hónapokkal eltolták, és pillanatok alatt kezdett érezhetővé válni, hogy nem születnek új művek.

A legfrissebb felmérések szerint a nemzetközi filmipar összesen mintegy 7 milliárd dollár bevételkiesést számolt el március végéig, és április-májusban a mozik zárva tartásának, az elhalasztott premiereknek köszönhetően ehhez újabb 10 milliárd társult. Ez magyar forintban összesen mintegy 5,2 billió.

Nem állt meg teljesen az élet

Miközben az élőszereplős filmek piaca visszaesett, az animátorok továbbra is aktívak. Mivel az ő munkájuk kevesebb interakciót igényel, és gyakran dolgoznak kisebb csoportokban, így számtalan rajzfilm-sorozat zavartalanul futhatott tovább. „Teljes gőzzel haladunk előre” – nyilatkozta a Locksmith Animation társalapítója a The Guardian-nek. – „Bár mindenki 20 százalékkal több időt tölt munkával most, hogy otthonról dolgozunk, de tudjuk tartani a határidőt a filmekkel.”

Ennek, valamint a számtalan befejezett, és csak a bemutatásra váró szuperprodukciónak köszönhetően, ha egyszer véget ér világszerte a karantén, a mozik gyorsan megtelnek majd új filmekkel.

Sok filmkészítő azonban úgy döntött, hogy nem várja meg a korlátozások feloldását. Néhány stúdió azokat az elkészült mozifilmjeit, amelyek kisebb sikerre pályáztak, elérhetővé tette, vagy áthelyezte a streaming oldalára. Így például a Disney is a Disney+-on mutatott be néhány újdonságot. (Többek között az eredetileg szélesvászonra szánt Artemis Fowl-t június 12-én).

Magyarországon is találkozni lehetett online premierekkel. Hajdú Szabolcs új filmje, a Békeidő például a Vimeo nevű videómegosztón debütált, ahol regisztráció és bankkártyás fizetés után tekinthették meg a nézők Magyarországról és Romániából.

A nemzetközi filmes rendezvények sem maradtak el teljesen. Sok fesztivál átköltözött az online térbe, és ott került megtartásra. A legnagyobb filmfesztiválok rendezői közösen állítottak össze egy 100 filmből álló listát, mely május 29-től 10 napon át megtekinthető a Youtube-on a We are One: A Global Film Festival keretein belül.

A probléma továbbra is fennáll

Bár a filmipar készen várja a karantén feloldását, több szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy hiába csökken a járvány, az emberek moziba járási hajlandósága valószínűleg szintén csökkenni fog. Erre lehet következtetni abból, hogy a korlátozások előtti hetekben Európában jelentősen visszaesett a mozik forgalma.

A megoldást sokan a mozitermek átrendezésében látják. Egyes amerikai filmszínházak már azon gondolkodnak, hogyan tudnák egymástól 2 méterre helyezni a székeket. Mások a szabadtéri- és az autósmozi élményének felelevenítésével igyekeznek csökkenteni az emberek szorongását, és növelni a moziba járási hajlandóságát. Ilyen kezdeményezés hazánkban a budapesti Árkád bevásárlóközpont tetején nyíló autósmozi, de Litvánia fővárosában, Vilniusban a repülőtéren nyílt mozi is kocsival várja a nézőket.

Eközben a filmipar arra törekszik, hogy az újra munkába álló színészek és háttérdolgozók biztonságát garantálni tudja. A stábok mérete valószínűleg csökken majd, és kerülni fogják a tömegeket. Minden stábtagnak kötelező lesz a koronavírus-teszt, több lesz a megszorítás, és nagyobb az orvosi készültség a forgatásokon. Jobban fognak figyelni a higiéniára is – különösen sminkelés közben.

Egy minden esetre biztos: a forgatások hosszú időn át nem lesznek olyanok, mint régen voltak.