A Nemzeti Színház Woyzeck című előadása lett a legjobb a POSZT-on

A díjátadó ceremónián Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára úgy fogalmazott: minden találkozó annyira sikerül jól, amennyire az fontos a megjelenteknek. A POSZT szerinte egy nagyon jól sikerült esemény volt, hiszen "akik megjelentek, azok beletették szívüket-lelküket, akiknek szólt, azok pedig jól érezték magukat".

Szűcs Gábor fesztiváligazgató kiemelte: a szakmai tulajdonosok, a Magyar Teátrumi Társaság és az Magyar Színházi Társaság negyedik éve töretlen bizalommal állnak a szervezők mögött.

A szakmai zsűri összesen tizennégy díjat ítélt oda - írja az MTI.

A legjobb rendezésért járó díjat Sebestyén Aba, a budapesti Radnóti Színház 10 című darabjának rendezője kapta, a legjobb színházi zene díját szintén e darab kapcsán kapta meg Cári Tibor.

A szakmai zsűri döntése szerint a legjobb női főszereplő díját Szirtes Ági érdemelte ki a budapesti Katona József Színház Rozsdatemető 2.0 című darabjában nyújtott teljesítményéért; a produkció érdemelte ki a legjobb díszlet díját is, amely Cziegler Balázsnak ítéltek oda.

A legjobb férfi főszereplő díját Horváth Lajos Ottó és Trill Zsolt a Caligula helytartója című darabban mutatott játékáért kapta meg; az előadás a Nemzeti Színház és a Gyulai Várszínház koprodukciójában valósult meg.

A legjobb női mellékszereplő elismerést Csákányi Eszter kapta, aki a budapesti Örkény Színház Secondhand című produkciójában állt közönség elé. A darab a legjobb dramaturgiai munkáért járó díját is kiérdemelte, Gábor Sárát vehette át a kitüntetést.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél című darabjának művészét, Erdei Gábort a legjobb férfi mellékszereplő díjával jutalmazták.

Elismerték a legjobb harminc év alatti női színészi teljesítményt is, a díjat Mészáros Blanka, a budapesti Katona József Színház művésze érdemelte ki a Jeanne d'Arc-ban nyújtott alakításáért. A legjobb harminc év alatti férfi színész kategóriájában Ifj. Vidnyánszky Attila kapott díjat. A Vígszínház előadásában A diktátor című produkció két további díjat is kiérdemelt: a legjobb színpadi mozgás és koreográfia és a legjobb fényterv díját is, előbbit Bóbis László koreográfusnak, utóbbit Csontos Balázsnak ítélték oda.

A versenyben az Idióta című darabbal részt vevő debreceni Csokonai Színház is elismerésben részesült, Giliga Ilka a legjobb jelmezért járó díjat vehette át.

A szervezők tájékoztatása szerint a színészzsűri díjai közül a legjobb női alakításért járó elismerését Sodró Eliza, a budapesti Radnóti Színház 10 című darabban nyújtott alakításáért kapta, a legjobb férfi alakításért járó díjat pedig a debreceni Csokonai Színház Idióta című produkciójában szereplő Kiss Gergely Máté érdemelte ki.

A közönségzsűri a Radnóti Színház 10 című produkciójának ítélte oda a különdíját, míg a Színházi Dolgozók Szakszervezetének Básti Lajos-díját Mészáros Béla kapta a Jeanne d'Arc és Rozsdatemető 2.0 című darabokban nyújtott teljesítményéért, Fazekas Júlia a budapesti József Attila Színház Karenina, Anna című produkciójának művésze vehette még át e kitüntetést mellette.

A Színházi Dramaturgok Céhének Vilmos-díja, amelyet az idei nyílt fórum legjobb színművének ítéltek meg, Oláh-Horváth Sára Életigen című darabjáé lett, amely egy trilógia második darabja, s amelynek első részéért a tavalyi POSZT-on kapta meg ugyanezt a díjat a szerző.

A POSZT idei versenyprogramjában tizennégy produkció kapott helyet.

A darabokat a Pécsi Nemzeti Színházban mutatták be, a meghívott előadásokat Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója és Zalán Tibor író, dramaturg állította össze a 2018. március 1. és 2019. március 10. között bemutatott magyar nyelvű színházi előadásokból.

A POSZT idei díszvendége Molnár Piroska Kossuth-díjas színésznő, a nemzet színésze volt.