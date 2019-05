A jó mozi nem ér véget a filmmel

Az OkosMozi most a Rubent Brandt, a gyűjtő című film mélyrétegeit tárja fel, azonban bármilyen más film, színházi előadás, vagy irodalom is feldolgozható ebben a formában.

A Ruben Brandt, a gyűjtő a benne felvillanó több mint 300 művészeti utalással egészen különleges élményt nyújt. Egy újságírói vélemény szerint a film akár helyettesíthetné az iskolai művésztoktatást. Ez adta az ötletet a most induló www.okosmozi.hu oldal létrehozásához.

Az oldal művészeti kódfejtésre hívja a fiatalokat. A filmben Milorad Krstic rendező által újraértelmezett több mint 300 művészeti alkotásról és azok eredetijeiről hét kategóriába osztva izgalmas tényeket és ismereteket közöl, amelyeknek segítségével nemcsak a Ruben Brandt, a gyűjtő című filmet lehet jobban érteni, de a diákok kíváncsiságát is felkelti a művészet iránt. Az oldal bevezetéséhez Kamarás Iván főszereplésével, László Marcell rendezésében készült, rövid, vlog stílusú kedvcsináló: itt.

Milorad Krstic, az animációs akció-thriller rendezője elmondta: „Nagy kihívás volt számomra úgy elkészíteni a több mint 300 híres festményt, épületet, tárgyat szerepeltető másfél órás filmet, hogy az piacképes is legyen, és élvezhető módon, izgalmasan mutassa be a művészetet még azok számára is, akik nem ismerik a filmben feltűnő műalkotásokat.”

Kurdy-Fehér János, a Ruben Brandt producere, az OkosMozi ötletadója hangsúlyozta: „Ez a tudástár a régi és a kortárs művészeteket köti össze a fiatalokkal és a trendi kommunikációs technikákkal és szokásokkal. 360 fokos rálátást biztosít a művészetre: a motívumok örökös vándorlásától a kreativitás erején át a művészet egyéni élvezetéig.”

Az OkosMozi támogatója az EMMI Kulturális Államtitkársága. Szakmai támogatói a Szépművészeti Múzeum és a Budapesti Ludwig Múzeum. Az OkosMozi eseménysorozat partnerei az Uránia Nemzeti Filmszínház - ahol iskolások számára a film ingyenes vetítései zajlanak -, valamint a film magyarországi forgalmazója, a Mozinet.