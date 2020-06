1989-ben ismertük meg őket, azóta eltelt 31 év, de a kannibálok népszerűsége máig töretlen. Biztosan sokakat nosztalgikus érzés fog el, amikor meghallja az elmúlt évtizedek olyan slágersorait, mint a „Budapest nyáron sokkal szabadabb”, „mindenki azt akarja” vagy „ez nem katasztrófa, csak karácsony”. A világsajtót is bejárta a hír, amikor Kate McKinnon amerikai színésznő hibátlan magyarsággal énekelte el az együttes egyik slágerét. Sikerük titka talán az, hogy alapvetően a könnyedebb formákat preferálják, így a vicces, de mondanivalóval bíró szövegeik szélesebb közönséghez is eljutnak. Nemrég vadonatúj dallal és hozzá forgatott videóklippel jelentkezett a rapcsapat. Ricsipível beszélgettünk.

Mesélj, hogy vagytok? Mi történik veletek?

Veszélyhelyzet volt sajnos több mint ötven napig az országban. Mi nagyon szigorúan betartottuk a karantént, és egyáltalán nem mozdultunk ki. Emlékszem az egész kezdetére, amikor megtudtuk, hogy szerda éjféltől nem lehet menni sehova, még az utolsó pillanatban gyorsan elmentünk fellépni. Szombaton lett volna egy táncgála, és azt mondták a szervezők, hogy inkább előrébb hozzák szerda estére, mert nagyon szerették volna megtartani a rendezvényt. Nagy bulit is csaptunk. Beszélgettünk arról, hogy ez a járvány nem pár hét lesz, bőven fog nekünk időt adni a vírus. Sajnos beigazolódott, amit sejtettünk március óta. Otthon azon törtük a fejünket, hogy milyen új dalt alkossunk, és meg is született a Grillezz!, ami egész egyszerűen jött, mert tényleg szeretünk grillezni és bográcsozni is, és írtunk erről egy dalt.

Mitől különleges számotokra ez a dal? Valóban szerettek sütni, főzni? Akkor lesz egy dal a kedvencemről, a töltött káposztáról is?

Mi bármiről tudunk dalt írni. A konyhai szokásos főzés, sütés nálunk annyira nem megy. Mi főleg a szabadtéri, nyári verziót szeretjük, amikor kint vagyunk a kertben a jó levegőn, és ott főzőcskézünk. Bent annyira nem vagyunk aktívak.

A dalhoz született egy klip is. Hol forgattátok?

Az időjárás tavasszal mindig szeszélyes egy picikét, szerettünk volna kint forgatni, de nem mertünk. A klip egy stúdióban készült, amely be volt rendezve úgy, mintha a szabadban lennénk egy kerti partin. Különlegessége az, hogy nem a helyszín az igazán fontos, hanem ami történik. Bohóckodunk, ahogy szoktunk, amit a közönség megszokott tőlünk.

Megnéztem én is a klipet. Megmondom őszintén, éhes lettem, én ennék abból a grillből!

Ez volt a cél. Nagyon trendi, amikor valaki az elkészült ételét fotózza. Mi nem csinálunk ilyet általában, de a karantén alatt annyira megjött a kedvünk hozzá, hogy az étel körül forog most minden nálunk. A rajongók is kezdik szóvá tenni, hogy már félve nyitják meg az oldalunkat, mert szebbnél szebb ételeket látnak. Állandóan megéheznek attól, hogy minket néznek. Legújabb dalunknál is írták a rajongók, hogy amikor meghallották, érezték a feelinget, de az igazi feeling akkor jött meg, amikor látták hozzá a klipet is. Egy olyan grilltál, ami a klipben van, minden szónál többet mond.

A bogrács és a grill hogyan lett megosztva? Nem volt veszekedés, ki melyiket csinálja?

Nálunk az a leosztás, hogy Qka a „grillezős”, én meg a „bográcsos”. Elárulok egy titkot. Qka tavaly kapott a születésnapjára egy komoly grillt, és azóta azt, amit a boltban lehet kapni, és megsüthető, már megsütötte. Nem tudsz olyat mondani, amit nem. Volt azért, ami sikerült. A bogrács-grill leosztás egyszerű volt nálunk.

A szövegeitek egyik különlegessége, hogy könnyedek, viccesek, van ugyanakkor mögöttük mondanivaló. Hogyan született most a szöveg?

Sokat farigcsáltuk rajta, most volt rá időnk bőven. Különleges módszert találtunk ki Qkával. Mi nagyon szigorúan betartottuk a karantént, nem találkoztunk, kizárólag telefonon beszéltünk egymással. A zene is úgy indult el, hogy Qka írt, arra pedig én rázenéltem. Visszaküldtem, majd arra ő zenélt rá, és megint elküldte. Pingpongoztunk e-mailben, nagyon izgalmas volt. Eltértünk a már megszokott munkamenetünktől. Míg korábban egy-egy szakaszt az egyikünk írt, és így fele-fele arányban rappeltünk, a mostani dalban beleírtunk egymás szövegrészébe. Volt, hogy én egy sort írtam, utána Qka hármat, majd a következő refrénnél két sort, így a fele-fele arány már nem biztos, hogy kijött. Próbáltuk úgy megírni, hogy mind a kettőnk azt mondja rá, most lett tökéletes.

Mi a tervetek, hogyan folytatjátok tovább? Vannak-e új elképzelések?

Jelen állás szerint augusztus 15-éig nem megyünk fellépni, de még nem lehet tudni pontosan, mikor koncertezhetünk újra. Mi pozitívan állunk a dologhoz. Azt szoktuk mondani egymásnak, hogy mi az a zenekar vagyunk, akiknek minden jó. Ha mehetünk fellépni, akkor nagyon örülünk. Ha nem mehetünk fellépni, akkor is rengeteg olyan ötletünk van, amelyek megvalósításához hetek-hónapok sem lennének elegendőek.

Sok szempontból maximalisták vagyunk, több éve írjuk már a könyvünket. A születésünktől napjainkig mindent bele szeretnénk tenni, ami nekünk fontos. Rengeteg olyan történetet írunk bele, amit még soha sehol nem meséltünk el. Jelen pillanatban 400 oldalnál tartunk, és még ugyanennyit biztosan tudunk írni hozzá. Ebből majd biztosan húzni kell, de ezt már szakemberre fogjuk bízni. Saját szemszögünkből szeretnénk bemutatni a karrierünket.

Van egy olyan rész a könyvben, hogy megnéztük, összesen hány Animal Cannibals-hanghordozót adtak el az elmúlt harminc évben. Ennek összeszedését többhetes munka előzte meg. Tizenhat lemez, kislemezek, volt olyan dalunk, ami csak CD-n jelent meg. Volt, ami kazettán, bakeliten, a lemezkiadós korszak előtt mi árultuk a kazettákat. Negyvenféle válogatáslemezre kerültek fel a dalaink. Összeszámolva az Artisjustól és a kiadóktól bekért adatokat egymilliós szám jött ki. Nagyon meglepődtünk, sokkal kevesebbre tippeltünk. Ez azt jelenti, hogy egymillió olyan hanghordozó lett legyártva, eladva, amin Animal Cannibals van.