Az új tanévben is folytatódik az OkosMozi program az Urániában!

A 2019/20-as tanévben is folytatódik az OkosMozi program. A tavalyi év egyik legnagyobb sikere a kultfilmmé vált Ruben Brandt, a gyűjtő volt. A pörgős film művészeti tudástárnak, akciófilmbe kódolt lexikonnak is felfogható, amely híd lehet a fiatalok, a művészet és az oktatás között. Az előző félévben indított sikeres kezdeményezést folytatva az Uránia Nemzeti Filmszínház októbertől 10 alkalommal ingyenes délelőtti iskolai vetítés keretében ismét műsorra tűzi Milorad Krstic sokszorosan díjnyertes alkotását. A szervezők szeptember 25-éig várják az ország minden részéről az iskolai csoportok jelentkezését, akik szeretnék, hogy az élményből tanulás legyen, a tanulásból pedig élmény váljon. A filmben található művészeti utalások feldolgozásához sok segítséget nyújt a www.okosmozi.hu oldal.

Az előző félévben közel 2700 középiskolás látta díjmentesen a Ruben Brandt, a gyűjtő című magyar animációs filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, „Enjoy Art!” mottóval fémjelzett program keretében. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 2019/20-as tanévben is folytatódik az OkosMozi program.

Az OkosMozival kapcsolatban az egyik diák elmondta: „Szerintem attól volt gyönyörű a Ruben Brandt, a gyűjtő, hogy ennyi kulturális utalás volt benne. Ha nem lett volna, akkor csak egy tini-thriller lett volna. De így már az elején a kisfilm kíváncsivá tett, hogy mi minden van elrejtve. Nem csak ültem és néztem a filmet, hanem kerestem a „titkokat”, tudat alatt folyamatosan ez foglalkoztatott.” Egy tanár pedig hozzátette: „A Ruben Brandt, a gyűjtő egy összművészeti alkotás. Akár egy féléves projekt is lehetne a film megnézése után, hogy feldolgozzuk a mögöttes dolgokat is. Mert nemcsak művészetről szólt, hanem komolyan kapcsolódik az élethez is, ami a diákokat is érintheti. Kapcsolódhat ahhoz, amit hoznak magukkal, az élettörténetükhöz vagy ahogyan a művészetet használják, hogy kifejezzék magukat”.

Az Uránia Nemzeti Filmszínház októbertől 10 alkalommal ingyenes délelőtti iskolai vetítés keretében ismét műsorra tűzi Milorad Krstic sokszorosan díjnyertes alkotását. Jelentkezni írásban aziskola@urania-nf.hu e-mail címen lehet legkésőbb 2019. szeptember 25., szerda, 12 óráig. Egy intézmény egy alkalomra jelentkezhet, legalább 50, legfeljebb 425 fővel. A vetítésen tanulói jogviszonnyal rendelkező – 12 év fölötti – diákok vehetnek részt, valamint a jelentkezési lapon megadott számú kísérő tanár. A vetítéseket 10 perc terjedelmű prezentáció előzi meg.

A filmben Milorad Krstic rendező által újraértelmezett több mint 300 művészeti alkotásról és azok eredetijeiről hétkategóriába osztva - Festmények, Szobrok, Filmek, Dizájn, Építészet, Zene, Cirkuszművészet - izgalmas tényeket és ismereteket közöl, melyeknek segítségével nemcsak a Ruben Brandt, a gyűjtő című filmet lehet jobban érteni, de a diákok kíváncsiságát is felkelti a művészet iránt.

Milorad Krstic, az animációs akció-thriller rendezője elmondta: „Nagy kihívás volt számomra úgy elkészíteni a több mint 300 híres festményt, épületet, tárgyat szerepeltető másfél órás filmet, hogy az piacképes is legyen, és élvezhető módon, izgalmasan mutassa be a művészetet még azok számára is, akik nem ismerik a filmben feltűnő műalkotásokat.”

A tantermeken kívül a fesztiválokon is folytatódik a film diadalútja. A Ruben Brandt, a gyűjtő vasárnap elnyerte a legjobb filmnek járó díjat a Duna Filmfeszten a szerbiai Szendrőn, a rendező Milorad Krstic pedig külön alkotói díjat kapott.