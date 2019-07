Booker-díjra jelölték A szolgálólány meséjének folytatását

A szolgálólány meséjét 1985-ben adták ki, később nagy sikerű, sokszoros Emmy-díjas tévéfilmsorozat is készült belőle. A regény The Testaments című folytatása szeptember 10-én jelenik meg. Margaret Atwood korábbi regényei közül ötöt jelöltek Booker-díjra, köztük 33 évvel ezelőtt A szolgálólány meséjét is. A vak bérgyilkos 2000-ben el is nyerte a rangos elismerést - írja az MTI.

A jelöltek hat szerzőre szűkített rövid listáját szeptember 3-án hozzák nyilvánosságra, a díjazott nevét pedig október 14-én jelentik be. Az 1968-ban alapított, először 1969-ben odaítélt Booker-díj a legrangosabb brit irodalmi elismerés.