Chadwick Boseman emléke előtt tiszteleg az MTV

Az MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time című különkiadásának Hero for the Ages kategóriáját a közelmúltban elhunyt, fantasztikusan tehetséges Chadwick Boseman nyerte, aki világszerte a Fekete Párduc című filmmel vált ismertté. A show hamarosan az MTV Hungary műsorán is látható lesz, méghozzá december 13-án 20:30-tól, magyar felirattal.

December 6-án az MTV Movie & TV Awards díjátadó különkiadása, a Greatest of All Time különleges műsorként mutatkozott be egy rendhagyó évben. Az MTV idén sem hagyta a filmvilág legkedveltebb tehetségeit elismerések nélkül, ráadásul 2020 helyett az elmúlt 40 év terméséből válogatva osztottak ki különdíjakat a rajongók szavazatai alapján.

A másfél órás műsor megemlékezett a televíziózás és a filmvilág legszebb pillanatairól, egészen a nyolcvanas évekig visszamenőleg. A Vanessa Hudgens műsorvezetésével induló show-ban Hollywood legnagyobbjai kerültek reflektorfénybe: díjat kapott például Kristen Bell, Gal Gadot, Kevin Hart és Jason Segel is, de elismerték többek közt Jamie Lee Curtis és Kevin Bacon ikonikus alakításait. Még Sarah Michelle Gellar és Selma Blair legendás csókja a Kegyetlen játékok című filmben is kapott egy 2020-nak megfelelő új változatot.

Chadwick Bosemanről is megemlékeztek az MTV Movie & TV Awards nézői: a nemrégiben elhunyt sztár kapta a Hero for the Ages különdíjat a Fekete Párduc eljátszásáért, valamint a hősies viselkedéséért a kamerák kereszttüzén kívül. A díjat kollégái, Don Cheadle és Robert Downey Jr. adták át, akik egyúttal tisztelegtek a sztár képernyőn nyújtott karaktere és a rák elleni személyes küzdelmei előtt.

Chadwick Boseman

A műsor különleges kategóriákat és előadásokat tartogat: többek között az ausztrál popdíva, Sia, valamint a floridai DJ, Steve Aoki és Travis Barker fellépésére is számíthatnak a nézők. Emellett exkluzív betekintések is várhatók 2021 legnagyobbnak ígérkező filmjeivel kapcsolatban.

Az MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time című műsor magyar felirattal december 13-án 20:30-tól, az ismétlések aznap éjféltől és december 14-én 15:40-től lesznek láthatók az MTV Hungary-n.