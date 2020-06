Douglas Kirkland Marilyn Monroe-ról és Coco Chanelről készült fotói először Budapesten

A Coco Chanel - Mítosz és Elegancia, Egy este Marilyn Monroe-val című vándorkiállítás Douglas Kirkland Coco Chanelről 1962-ben készült hatvan képből álló sorozatát, valamint a Marilyn Monroe-t ágyban megörökítő, 55 képet felvonultató sorozatát mutatja be július 5-ig - hangsúlyozta Baki Péter, a Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház ügyvezető igazgatója a pénteki sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a sokszorosan díjazott Douglas Kirkland az 1960-as évektől több mint kétezer megbízást kapott, hatszáznál is több hírességről készített képeket Marilyn Monroe-tól Angelina Jolie-ig. Marta Cannoni, a kiállítás egyik olasz kurátora elmondta, hogy Kirkland számára kihívást jelentett megragadni ennek a két erős nőnek a jellegzetes jegyeit, ami mindkét sorozatban végül sikerült neki.

Douglas Kirkland mindössze 26 éves volt, amikor Look magazin 1961-ben megbízást adott, hogy készítsen képeket Marilyn Monroe-ról egy címlapsztorihoz a lap fennállásának 25. évfordulójára. A mindössze huszonhat éves Kirkland azért kaphatta meg a felkérést, mert korábban sikerült lencsevégre kapnia a nehéz természetéről is ismert Elizabeth Taylor többszörös Oscar-díjas színésznőt. Ez nyitotta meg a kapukat a nagy magazinok felé és fiatal kora ellenére innentől kezdve nagy sikere volt - magyarázta.

1961. november 17-én készült a sorozat Marilyn Monroe-ról, aki az ágyban pózol, selyemlepedőbe burkolózva. Monroe több tanáccsal is ellátta a fotográfust, ő választotta ki a képek legfontosabb részleteit, a háttérben pedig Frank Sinatra szólt és pezsgőt fogyasztottak. A kurátor szerint Kirkland sikerének kulcsa abban rejlik, hogy mindig nagyon őszintén viselkedett a modelljeivel. A Monroe-sorozat a színésznő ízlését is visszatükrözi, hiszen ő döntötte el, hogy melyik képet lehet nyilvánosságra hozni. A képek között néhány werkfotó is látható - mondta.

Marta Cannoni arról is beszélt, hogy Coco Chanel viszont nem volt hozzászokva a fotózáshoz. 1962-ben Kirkland három hetet töltötta világhírű divattervezővel, aki nem volt hajlandó megszólalni angolul. Kezdetben arról volt szó, hogy csak a modelleket és a ruhákat fogja fényképezni, de Kirkland nagyon őszinte fellépésének köszönhetően elérte, hogy Chanelről is készíthessen fotókat. A fotós reggeltől estig követte a divattervezőt, a Ritz Hoteltől a műteremig és a divatbemutatókig. Az akkor már 79 éves Chanel nagyon energikus volt, telve erővel, reggeltől estig dohányzott és szinte sohasem jelent meg az ikonikus kalapja nélkül. A kiállítás utolsó képei pedig Versailles-ban készültek, ahol a hétvégét töltötték együtt - tette hozzá a kurátor.

Marta Cannoni szerint Douglas Kirkland sikerének az igazi kulcsa abban rejlik, hogy folyamatosan tanult, fejlesztette magát, mindig jobb akart lenni, ami megmutatkozik egész életművén. Kirkland azóta sem állt le, a mai napig folyamatosan dolgozik, 2012-ben az Academy of Motion Picture Arts and Sciences bízta meg, hogy készítse el az Oscar-díjra jelölt legjobb színésznek és színésznőnek, továbbá a legjobb férfi és női mellékszereplőnek a portréit.