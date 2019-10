Egy hónap múlva Mi történt Vegasban hazai ősbemutató!

Adott egy világklasszis író, aki hosszú évek után zseniális oknyomozó írásművel jelentkezik, amit egy elit magazin azonnal meg is jelentetne. Adott egy igyekvő, pályakezdő újságíró, aki azt a feladatot kapja, hogy ellenőrizze a szövegben lévő adatokat. És adott egy főszerkesztőnő, akinek végül döntenie kell, mi legyen a mű sorsa - mivel a cikkben egyre több tényről derül ki, hogy nem felel meg a valóságnak. Hármuk izgalmas, gondolatébresztő és humoros összecsapását követhetjük végig egy Las Vegas-i éjszakán néhány órával a leadás előtt.

A darab kapcsán Ujj Mészáros Károly rendező elmondta: „Igazán rendhagyó színdarab. A sziporkázó, humoros felszín alatt komoly gondolatokat boncolgat. Igazság vajon a tények puszta felsorolása, vagy létezik az igazságnak magasztosabb formája is, a művészi igazság, amely túlmutat ezen? A riport és így a főszereplők közti összecsapás apropója egy Las Vegas-i szegény sorsú fiatalember öngyilkossága. Különleges előadás lesz, remek szereposztással, amely remélem, ugyanúgy magával ragadja majd a nézőket, mint tavaly Jane Austen klasszikusa.”

A The Lifespan of a Fact című darabot Jeremy Kareken, David Murell és Gordon Farell írták John D’Agata 2012-ben megjelent azonos című könyve alapján. Az eredeti művet egy megtörtént eset ihlette, ugyanis a szerző 2002-ben, egy tini öngyilkossága kapcsán írt esszéjét egy fiatal újságíró megjelenés előtt ízekre szedte és a 10 oldalas műhöz 120 oldal hibajegyzéket készített.

Nincs egy éve, hogy a darabot a Broadwayn színre vitték olyan sztárok főszereplésével, mint Daniel Radcliff, Bobby Cannavale és Cherry Jones. A Variety az előadást a tavalyi év legjobb színházi bemutatói között tartja számon, de a The New York Times és a Hollywood Reporter is elismerően nyilatkozott a darabról.

A Mi történt Vegasban című színművet a Centrál Színház dramaturgja, Baráthy György fordította. Az előadás rendezője Ujj Mészáros Károly, a főszereplők Balsai Móni, László Zsolt és Rada Bálint. A jelmeztervező Kárpáti Enikő, a díszlettervező Michac Gábor, a videótervező pedig Varga Vince.